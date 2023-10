Diventare “inavvicinabili” col trucco: gli Unapprochable make-up nascondono un messaggio femminista Si chiamano Unapprochable make-up e su TikTok sono diventati una vera e propria mania. Il motivo per cui i trucchi “inavvicinabili” spopolano? Nascondono un particolare messaggio femminista.

A cura di Valeria Paglionico

Dimenticate i make-up appena accennati che donano al viso un aspetto incredibilmente naturale come se si avesse la pelle di porcellana in ogni momento della giornata, la nuova mania di TikTok è quella di truccarsi in modo marcato e audace. L’obiettivo? Diventare così temibili da risultare inavvicinabili. Trucchi di questo tipo sono stati definiti Unapprochable make-up e sono ormai diventati virali su tutte le piattaforme social, il motivo? Oltre a rendere di nuovo trendy l’estetica noir in pieno stile bad girl, nascondono anche dei forti messaggi femministi.

Il messaggio femminista nascosto negli Unapprochable make-up

Da qualche tempo a questa parte su TikTok hanno cominciato a spopolare i beauty trend più svariati, dal Latte make-up alla tendenza Barbiecore, e tutti hanno in comune il desiderio di rivelare il proprio animo bon-ton e raffinato attraverso il trucco. Ora le cose sono cambiate e, complice il fatto che lo stile dark e goth è tornato di moda, sono moltissime coloro che hanno cominciato a seguire la mania dell’Unapproachable make-up. Al di là del desiderio di essere in linea con le mode di stagione, però, con i trucchi “inavvicinabili” si vogliono anche scoraggiare gli uomini (e soprattutto i malintenzionati) ad avvicinarsi. Insomma, le rappresentanti della Gen Z non vogliono più essere delle ragazze docili, indifese e in cerca di protezione ma delle donne forti, indipendenti e col desiderio di affermarsi.

Come realizzare il make-up "inavvicinabile"

Per realizzare l’Unapproachable make-up è necessario partire da una base da realizzare con un contouring marcato che scolpisce i lineamenti del volto, magari servendosi di un fondotinta molto coprente e di un tocco di correttore nella zona T, così da mascherare eventuali rossori e dare vita a un effetto lifting. La terra va usata in modo da creare un effetto ombré, dunque l’ideale sarebbe sceglierne una dal sottotono freddo, così da rendere il viso più snello e spigoloso. Il blush, invece, deve essere sui toni del malva e del rosa antico per aiutare a dare tridimensionalità al volto. A farla da padrone, però, è il trucco occhi: deve essere un intenso smokey eyes sui toni del nero con una decisa linea di eye-liner che si allunga verso l’esterno e un tocco di mascara molto marcato (meglio se volumizzante). Le sopracciglia, infine, vanno pettinate verso l’alto e definite con matita e correttore. L’unico dettaglio “naturale” del trucco inapprocciabile? Il rossetto nude, anche se i contorni della bocca vanno definiti con una matita marrone, in modo da riprendere i make-up trend degli anni ’90 che sono tornati in voga.