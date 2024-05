video suggerito

Zverev-Nadal oggi al Roland Garros 2024, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming Alexander Zverev e Rafa Nadal si sfidano nel primo turno del Roland Garros. L’incontro si potrà seguire, dalle ore 15, in diretta TV su Eurosport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alexander Zverev giocherà contro Rafa Nadal nel primo turno del Roland Garros 2024. La partita del primo turno dell'Open di Francia si giocherà lunedì 27 maggio e non inizierà prima delle ore 15, diretta TV su Eurosport, e quindi anche su Sky e DAZN. Nadal torna in campo a Parigi, a casa sua, forse lo fa per l'ultima volta, e lo fa contro il numero 4 della classifica ATP, Zverev, recente vincitore degli Internazionali d'Italia.

A che ora gioca Nadal contro Zverev oggi al Roland Garros 2024

Rafa Nadal torna a giocherà al Roland Garros e lo farà contro Zverev lunedì 27 maggio. L'orario della sfida d'esordio non è definito in modo totale. Perché Nadal-Zverev è il terzo match sullo Chatrier, dove si parte alle ore 11.

Leggi anche Caos al Roland Garros, Atmane colpisce una spettatrice con una pallinata ma non viene squalificato

Dove vedere Zverev-Nadal oggi al Roland Garros in TV e streaming

Dove vedere Zverev-Nadal n TV? La partita non sarà visibile in chiaro, a si potrà seguire in diretta su Eurosport. Questo significa che il match si potrà vedere sia su Sky (canale 210 o 211) e sia su DAZN, che hanno Eurosport nella loro offerta. La diretta streaming del primo turno del Roland Garros tra Nadal e Zverev si potrà seguire su Eurosport, Sky GO (per gli abbonati Sky), DAZN e Discovery+, un servizio riservato agli abbonati.

Zverev-Nadal, i precedenti in carriera

Dieci i precedenti tra Nadal e Zverev. Sette di questi li ha vinti Rafa, l'ultimo proprio al Roland Garros del 2022 quando il tedesco subì serio infortunio alla caviglia nel secondo set.

Il tabellone di Nadal e Zverev al Roland Garros, chi sarà il prossimo avversario

Chi vincerà tra Nadal e Zverev avrà un tabellone discretamente complicato. I due sono nella parte alta del tabellone, quella presidiata da Djokovic, anche se nel quarto di finale latesta di serie più alta è Medvedev.