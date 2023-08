Yastremska si vendica di Bouchard dopo la vittoria agli US Open: non aspettava altro da mesi Agli US Open durante le qualificazioni si è consumata la vendetta di Yastremska nei confronti di Bouchard. La tennista ucraina non ha dimenticato quanto accaduto 4 mesi fa.

C'era grande attenzione sul match valido per le qualificazioni degli US Open tra Dayana Yastremska ed a Eugenie Bouchard. Le due tenniste si sono ritrovate di fronte da avversarie dopo una brutta polemica relativa al precedente incrocio di 4 mesi fa. La giocatrice ucraina non ha perso occasione per prendersi la rivincita nei confronti della canadese.

Come nelle aspettative, la sfida tra la 12a testa di serie delle qualificazioni e l'ex finalista di Wimbledon è stata molto tirata. Alla fine ad imporsi sul cemento di New York è stata Yastremska con il risultato di 6-1 4-6 6-4. In questo modo, ha così negato a Bouchard la possibilità di accedere al tabellone principale dell'ultimo Slam della stagione per il quarto anno consecutivo. Chissà da quanto tempo Dayana aspettava l'occasione di rifarsi contro quell'avversaria che non solo l'aveva battuta, ma si era resa protagonista di un brutto e gratuito tweet.

La controversia tra le due è iniziata infatti quattro mesi fa in occasione della partita valida per gli Open di Madrid. In quell'occasione a vincere era stata Bouchard che era tornata a gustare la vittoria nel tabellone principale del torneo da quando aveva trionfato contro Maria Sharapova nel 2017. Dopo la partita però ecco la polemica con un tweet al vetriolo subito cancellato: "C'è qualcosa di particolare nel giocare contro i dopati a Madrid..".

Il riferimento chiaro era al caso della positività alla sostanza vietata Mesterolone in un test antidroga WADA nel novembre 2020 della Yastremska, che faceva il paio con quella precedente di Sharapova. D'altronde la canadese aveva dato anche dell'imbrogliona alla giocatrice russa per questa vicenda ("È un'imbrogliona, lei è una traditrice e lo è anche e soprattutto per me. Non credo che a nessuna traditrice debba essere permesso di praticare di nuovo questo sport. È ingiusto nei confronti degli altri tennisti che si comportano in maniera leale e sono onesti").

Dopo una sospensione provvisoria Dayana fu scagionata visto che non furono provate né colpa e né negligenza, con buona pace di Bouchard che si scusò pubblicamente con l'avversaria molto ferita da quelle parole in un momento per lei difficile con la perdita del nonno: "Voglio scusarmi per il mio tweet di ieri. È stato un errore di giudizio e non necessario. Anche se ho sempre sostenuto il fair play, non avevo tutti i fatti in ordine e certamente non intendevo causare danni. Continuerò a lavorare su me stessa per il futuro, sia dentro che fuori dal campo".

E al termine della partita degli US Open Yastremska ha dimostrato di non aver dimenticato quell'episodio. Dopo la conclusione del match, la tennista ucraina si è rifiutata di stringere la mano a Bouchard. Dopo averla guardata a distanza in modo glaciale, Yastremska si è recata con passo deciso direttamente dal giudice di sedia. Una situazione che probabilmente la canadese aveva messo in preventivo, visto che non ha fatto una piega.