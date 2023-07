Wimbledon cambia regole per l’abbigliamento intimo delle tenniste durante le mestruazioni: è storia Il codice rigoroso di abbigliamento e l’obbligo di indossare indumenti bianchi è stato rivisto dagli organizzatori del torneo per consentire alle donne di sentirsi a loro agio anche nel periodo mestruale. “A volte andavo in bagno solo per controllare e assicurarmi che non si vedesse niente”.

La tennista Ons Jabeur ha espresso riflessioni contrastanti sulla decisione degli organizzatori.

A Wimbledon il codice d'abbigliamento non è più rigoroso. Il bianco non è più il colore preminente né obbligatorio anche per le giocatrici del circuito WTA che adesso possono indossare indumenti intimi "a tinta unita, di colore medio-scuro, a condizione che non siano più lunghi dei pantaloncini o della gonna".

Una scelta di grande sensibilità da parte degli organizzatori dell'evento nei confronti delle donne perché si sentano più a loro agio in campo durante il periodo mestruale. Una scelta che arriva a corredo della campagna "Address The Dress Code" e delle discussioni con la WTA per trovare la soluzione migliore per supportare le donne e le ragazze che prendono parte al torneo: ovvero, il timore che macchie di sangue sporchino la biancheria e siano visibili agli spettatori.

Elena Rybakina denìtentrice in carica del titolo conquistato nel 2022.

"È una cosa che sostengo da tempo. È sicuramente un grande sollievo – ha ammesso Coco Gauff a Sky Sports -. Avevo il ciclo l'anno scorso durante Wimbledon, ed è stato molto stressante. A volte andavo in bagno solo per controllare e assicurarmi che non si vedesse niente. Sicuramente per me e per le altre ragazze è positivo".

Tra e donne, però, c'è chi pur condividendo la novità, la accoglie con qualche perplessità. Quali? Lo spiega Ons Jabeur, prima giocatrice africana e araba a conquistare un titolo nel circuito femminile e raggiungere i quarti di finale in un torneo del Grande Slam agli Australian Open 2020, che fa due riflessioni: "La prima, che è meglio non essere paranoici. La seconda è che tutti sapranno che hai il ciclo. Quindi davvero non so fino a che punto questa è una cosa buona e per questo ho sentimenti contrastanti".

Iga Swiatek, reduce dal successo in Francia, è una delle giocatrice più attese.

La britannica Heather Watson ha invece raccontato a Sky News le sensazioni personali, provando a spiegare la propria condizione psico-fisica e quali sono le difficoltà: "Parlo apertamente del mio ciclo, non credo sia un argomento tabù e mi piacerebbe che le persone ne parlassero di più. L'anno scorso ho preso la pillola per fermare l'emorragia perché sapevo che dovevo indossare mutande bianche e non volevo alcun imbarazzo".

Quanto al tabellone femminile in sé e alle attese per le gare, i riflettori sono tutti puntati sulla testa di serie Iga Swiatek: tre volte campionessa a Parigi e quattro volte vincitrice del titolo del Grande Slam a 22 anni, è reduce dal successo all'Open di Francia contro Muchova. Sua la candidatura più forte per strappare lo scettro dalle mani della campionessa in carica, Elena Rybakina.