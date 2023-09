US Open 2023, oggi Shelton-Djokovic e Alcaraz-Medvedev in semifinale: orari TV e dove vedere le partite di tennis Djokovic-Shelton e Alcaraz-Medvedev sono le semifinali degli US Open 2023 in programma oggi: ecco gli orari tv e dove vedere le partite in diretta TV.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2023 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Djokovic-Shelton e Alcaraz-Medvedev sono le semifinali degli US Open 2023. Le due partite sono in programma oggi, venerdì 8 settembre, in serata e nella notte tra venerdì e sabato. In palio la finale dello Slam americano, con Djokovic e Alcaraz reduci dai successi contro Fritz e Zverev, giustiziere di Sinner, che partono favoriti per passare il turno. Attenzione però al giocatore di casa Shelton trascinato dall'entusiasmo e alla pericolosità sul cemento di Medvedev.

Le due semifinali saranno visibili in TV su Supertennis e Sky, con streaming su Supertennix. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui match.

Il programma di oggi per le semifinali degli US Open 2023:

Djokovic-Shelton – ore 21.00

Alcaraz-Medvedev – ore 1.00

Djokovic-Shelton oggi in TV agli US Open: orario e dove vederla

Dove vedere Djokovic-Shelton in TV? La semifinale degli US Open si giocherà alle ore 21 italiane e sarà trasmessa in diretta in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Gli abbonati Sky potranno seguire l'incontro sul canale 212 della piattaforma. Lo streaming in chiaro sarà disponibile sul sito di Supertennis, o sull'app Supertennix (i possessori della tessera FITP non dovranno pagare alcun abbonamento)

Dove vedere la partita di Alcaraz contro Medvedev al torneo di tennis in diretta TV

La partita tra Alcaraz e Medvedev agli US Open si potrà vedere in chiaro sempre su Supertennis (64 del digitale e 212 di Sky) nella notte tra venerdì e sabato, a partire dall'una. Su dispositivi portatili e streaming disponibile la diretta sul sito dell'emittente o sull'app Supertennix che è gratuita per gli abbonati FITP.