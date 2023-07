Tutto Wimbledon vede lei che bacia lui, che però vuole vedere il servizio del numero 199 al mondo Il video di un bacio incompiuto sugli spalti del torneo di Wimbledon diventa virale: lui lascia lei a baciare il vuoto per guardare cosa succede in campo. Che non è esattamente un gesto imperdibile…

A cura di Paolo Fiorenza

A Wimbledon è andata in scena una delle ‘kiss cam' più tristi mai viste sulla tribuna di uno stadio: lei bacia lui, anzi vorrebbe baciarlo, ma lui dopo un breve contatto con le labbra di lei si scosta per seguire quello che sta succedendo in campo: evidentemente doveva essere qualcosa di imperdibile, per rinunciare alle endorfine prodotte dal bacio con la sua bella compagna mora. Beh, non era esattamente così, pur con tutto l'amore per il tennis, e la vicenda è diventata virale.

Si giocava il match di primo turno tra Casper Ruud e il francese Laurent Lokoli, partita che vedeva favoritissimo della vigilia il norvegese numero 4 al mondo, che ha onorato il pronostico soffrendo un po' nel secondo parziale, perso 7-5, chiudendo poi agevolmente in quattro set. Il match – disputato sul campo numero uno, nell'occasione coperto col tetto per poter giocare con la pioggia – verrà tuttavia ricordato più per qualcos'altro accaduto fuori dal campo che per i colpi dei protagonisti.

Laurent Lokoli impegnato nel primo turno del torneo di Wimbledon contro Casper Ruud

La BBC, che copre il torneo di Wimbledon nel Regno Unito, ha immortalato il momento in cui – nella breve pausa tra un punto e l'altro – una coppia in tribuna ne ha approfittato per scambiarsi un bacio. Una tenera effusione che tuttavia è rimasta incompiuta, come un battito d'ali appena accennato. Perché nel frattempo è stata inquadrata anche una pallina di tennis lanciata in aria: qualcuno stava servendo per giocare il punto successivo.

Quel qualcuno era Lokoli, 28enne mediocre francese, attualmente numero 199 al mondo dopo una carriera in cui non ha ottenuto alcun risultato di rilievo. E tuttavia vederlo servire ha avuto un'attrazione fatale per il tifoso in tribuna, che ha allontanato le proprie labbra da quelle della sua compagna, lasciandola a baciare il vuoto. Gli occhi chiusi della donna, persa in un amore insensibile al tennis, hanno continuato ad inseguire qualcosa che già non c'era più: quell'attimo che vale la felicità, in base alle proprie priorità. I commenti scatenatisi sui social hanno eccepito sulla scala delle medesime per il tifoso…