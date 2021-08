Tsitsipas sorprende: “Il vaccino anti-Covid lo farò solo quando sarà obbligatorio” Il numero 3 ATP era stato uno dei testimonial della campagna di vaccinazioni della Grecia, ma a Cincinnati, dove è impegnato nel prestigioso torneo 1000, ha dichiarato che per il momento non si sottoporrà al vaccino: “Non l’ho ancora fatto, nessuno lo ha reso obbligatorio. Sono abbastanza sicuro che a un certo punto dovrò farlo, ma finché non sarà obbligatorio per gareggiare allora no”.

A cura di Alessio Morra

Sulla questione dei vaccini il tennis ne discute da più di un anno, cioè da quando è scoppiata la pandemia. Djokovic e Nadal si erano schierati su fronti opposti, il primo era titubante, mentre lo spagnolo era favorevole. Al dibattito si è aggiunto anche Stefanos Tsitsipas che, nonostante in patria abbia partecipato a una campagna per i vaccini, ha detto che finora non si è ancora vaccinato, e per il momento non ha intenzione di farlo.

E così al lungo elenco di tennisti che hanno affrontato il tema del vaccino si è iscritto il numero 3 ATP che nel media day del Masters 1000 di Cincinnati è stato molto sincero dicendo che non farà il vaccino fino a quando non verrà reso obbligatorio per partecipare al tour: "Non l’ho ancora fatto, nessuno lo ha reso obbligatorio. Sono abbastanza sicuro che a un certo punto dovrò farlo, ma finché non sarà obbligatorio per gareggiare allora no".

Nei mesi scorsi il fronte dei no ai vaccini era stato ampliato da due giocatori di alto livello, il russo Andrey Rublev che aveva detto parlando dei vaccini: "Per il momento non ti concede alcun vantaggio. Sei comunque costretto a isolarti nella bolla. Se mi chiedi di scegliere e ho l'opzione di non farmi somministrare il vaccino, non lo farò. Non c'è una ragione particolare, è una sensazione. Non ho mai ricevuto alcun vaccino da quando ero bambino".

Mentre Elena Svitolina, numero 8 Wta e medaglia di bronzo alle Olimpiadi, aveva detto: "Alcuni miei amici mi hanno detto di aspettare ancora un po' a decidere per via degli effetti collaterali. Ho la possibilità di fare il vaccino nelle prossime due settimane, ma non lo so. Sarei obbligata comunque a fare la quarantena quando viaggio, lo ha stabilito la Wta. Ok, puoi ridurre i sintomi del Covid se lo accetti, ma non è escluso del tutto il contagio. Dunque non ha alcun senso fare una cosa che ha effetto solo per un periodo breve".