Tsitsipas non si dà pace dopo la vittoria, gli serve una parola in italiano: “Come si scrive?” Alle ATP Finals simpatico siparietto per Tsitsipas dopo la bella vittoria su Medvedev. Cerca a tutti i costi di capire come si scrive una parola in italiano per la dedica sulla telecamera.

A cura di Marco Beltrami

Stefanos Tsitsipas protagonista in campo e "fuori" alle ATP Finals di Torino. Il numero 3 del mondo ha superato dopo una battaglia di quasi due ore e mezza il russo Medvedev, mantenendo vive le speranze di qualificazione alle semifinali. 6-3, 6-7, 7-6 in favore del greco che ha eliminato dunque il russo vincitore dell'edizione 2020, e si giocherà il tutto per tutto in quello che è un vero e proprio spareggio contro Rublev. Una notte da incorniciare per Tsitsipas che ha conquistato tutto il pubblico presente al Pala Alpitour.

Oltre alla sua prestazione, assolutamente superlativa, Tsitsipas si è fatto apprezzare anche per quanto accaduto dopo la conclusione del match contro Medvedev, confermandosi uno dei più amati del pubblico italiano. Non bisogna dimenticare infatti che il Belpaese, è per il 24enne greco una sorta di seconda casa, visto che è cresciuto tennisticamente anche in Puglia. Il suo italiano però è un po' arrugginito a giudicare dal simpatico siparietto al momento della classica dedica sulla telecamera.

Tsitsipas ha voluto infatti scrivere una frase in italiano, ma ha voluto prima assicurarsi di non fare errori. Per questo nel video registrato da Tennis TV, si nota Stefanos avvicinarsi ad uno degli ufficiali di campo e chiedere "How do you write ‘ragazzi’?", ovvero "Come si scrive ‘ragazzi'?". L'uomo, un po' spiazzato, non ha potuto rispondere non conoscendo la nostra lingua: "I'm english!"

A quel punto Tsitsipas è corso ai ripari rivolgendosi ad altri addetti ai lavori, che subito si sono messi al lavoro. Una signora dell'organizzazione ha rassicurato Stefanos "Let me check" (ovvero "Fammi controllare"). Il problema è stato risolto poco dopo, grazie ad un conciliabolo, anche se al momento di scrivere poi la dedica, Tsitsipas ha avuto un ripensamento: "Double z, right? Double z?" ("Doppia z, giusto? Doppia z?"). Fugato finalmente ogni dubbio ecco le parole per il suo pubblico, che lo ha accompagnato nella vittoria. Un modo curioso per condividere la grande gioia: "Vai ragazzi!".