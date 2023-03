Sonego vola al 3° turno dell’ATP Miami e tiene alta la bandiera italiana: battuto Evans in rimonta Lorenzo Sonego vola al 3° turno dell’ATP Miami dopo la vittoria in rimonta su Daniel Evans: sfiderà lo statunitense Tiafoe o il giapponese Watanuki.

A cura di Vito Lamorte

Lorenzo Sonego batte in rimonta Daniel Evans e vola al 3° turno dell'ATP Miami. Sul Campo 1 il classe 1995 è riuscito ad avere la meglio sull'avversario per 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) e dopo qualche difficoltà iniziale non ha avuto problemi nel rimettere la situazione in equilibrio per poi andarsi a prendere la vittoria.

Dopo un primo set in cui ha pagato il break in apertura, il tennista piemontese ha ribaltato punto dopo punto il risultato e ha chiuso il match dopo 2 ore e 30 minuti. Da Cincinnati 2021 a Miami 2023, dopo un anno e mezzo Sonego torna al terzo turno in un Masters 1000.

Dopo la vittoria al primo turno contro Dominic Thiem, Sonego ha affrontato la testa di serie numero 23 del torneo: l'inglese veniva da una serie di 5 sconfitte consecutive ed era senza vittorie da oltre due mesi.

Quella di Sonego è stata una prestazione in crescendo: dopo aver perso il primo parziale, Lorenzo è salito in cattedra con il passare dei minuti e ha annullato complessivamente 12 palle break su 13. Molto falloso al servizio in questo match il tennista piemontese, che ha commesso 7 doppi falli al netto di 6 ACE. Questi errori in battuta sono spiegabili con la grande aggressività in risposta di Evans ma nel corso della partita Sonego ha mantenuto una percentuale del 65% di prime in campo.

Il tennista di Torino sfiderà lo statunitense Tiafoe o il giapponese Watanuki. Sonego non ha vissuto mesi facili nel 2022 ma è riuscito a riprendere la strada giusta in seguito alle ottime prove in Davis Cup, quando a Malaga alle Finals riuscì ad avere la meglio su due giocatori nettamente più forti di lui sulla carta come Denis Shapovalov e Frances Tiafoe,

Dopo le eliminazioni di Musetti e Berrettini, battuti rispettivamente da Lehecka e McDonald; tocca a Sonego tenere alta la bandiera italiana a Miami.