Sinner svela quando è andato a dormire nella folle notte a Parigi Bercy: molto più tardi delle 3 Jannik Sinner ha spiegato il perché si è ritirato dal Master di Parigi dopo la scellerata gestione del calendario. Il tennista italiano non ha recuperato in vista dell’incontro con De Minaur.

A cura di Marco Beltrami

Quella di Jannik Sinner è stata una decisione sofferta ma inevitabile. Il numero uno del tennis italiano si è ritirato da Parigi Bercy a poche ore dalla partita degli ottavi contro Alex De Minaur. Un peccato per l'altoatesino che ha pagato dazio alla stanchezza a causa delle scelte davvero imbarazzanti degli organizzatori che hanno sollevato non poche polemiche nel panorama tennistico.

Difficile di pensare di tornare in campo già all'indomani di una partita, quella contro McDonald, finita quasi alle 3 di notte. Una battaglia che l'azzurro ha voluto portare a casa con il piglio del campione e noncurante dell'ora tarda. Impossibile però il recupero completo in vista degli ottavi, peraltro contro un giocatore noto per le sue doti da lottatore. Già dopo l'esordio parigino d'altronde Sinner aveva aperto alla possibilità di un forfait rimandando le valutazioni alla giornata odierna, prima delle 17 orario fissato per il suo possibile ritorno in campo.

Sinner che ha ricevuto la solidarietà di colleghi e addetti ai lavori per una situazione oggettivamente improponibile, alla fine ha confermato le indiscrezioni sul suo ritiro attraverso un sobrio comunicato sul suo profilo sul social network X. Nessuna palese polemica nei confronti degli organizzatori del torneo di Parigi e dell'ATP, ma tra le righe del suo messaggio la sottolineatura che questo tipo di gestione è assolutamente improponibile. Non bisogna dimenticare infatti che la stagione di Sinner è tutt'altro che finita.

Jannik ha fatto chiarezza sull'ora in cui è andato a letto. Dopo la conclusione della sfida alle 3, tra il dire e il fare sono state necessarie altre due ore prima del riposo. In pratica il giocatore si è coricato dopo le 5: "Sono dispiaciuto di annunciare che mi ritiro della partita di oggi a Bercy. Ho finito il match quando erano quasi le 3 del mattino e sono andato a letto solo qualche ora più tardi. Avevo meno di 12 ore per riposarmi e preparare la prossima partita".

Non poteva correre rischi dunque Sinner in vista degli ultimi due appuntamenti stagionali, ovvero le Finals di Torino e la Coppa Davis. Il giocatore azzurro vuole arrivarci nelle migliori condizioni possibili: "Devo prendere la decisione giusta per la mia salute e il mio corpo. Le settimane a venire con le ATP Finals in casa e la Coppa Davis saranno importantissime, ora mi concentro sulla preparazione di questi importanti eventi. Ci vediamo a Torino! Forza!". La scelta dunque, seppur sofferta, alla fine è quella giusta.