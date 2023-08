Sinner-Sonego oggi agli US Open: orario e dove vedere la partita di tennis in diretta TV e streaming Sinner-Sonego è la partita del secondo turno degli US Open. In palio i sedicesimi contro uno tra Etcheverry e Wawrinka. La partita è in programma oggi alle ore 17:00 italiane sul campo centrale, diretta tv e streaming su Supertennis, Sky e Supertennix.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner gioca contro Lorenzo Sonego nella partita del secondo turno degli US Open 2023. Derby italiano ai 32esimi di finale, con Sinner reduce dalla vittoria contro Hanfmann e Sonego che ha battuto Moreno de Alboran. Match programmato per oggi giovedì 31 agosto alle ore 17 italiane (in base al fuso orario con New York, ore 11:00) al Louis Armstrong Stadium con il tabellone che prevede poi i sedicesimi contro uno tra Etcheverry e Wawrinka.

Due i precedenti tra Sonego e Sinner entrambi vinti dal primo. Diretta Tv e streaming su Supertennis, Sky e Supertennix. Tutto quello che c'è da sapere.

US Open, a che ora gioca Sinner oggi contro Sonego: orario e programma

Sinner giocherà contro Sonego oggi giovedì 31 agosto alle ore 17:00 italiane. La partita del secondo turno degli US Open si giocherà sul al Louis Armstrong Stadium e potrebbe slittare nel caso in cui i match in programma in precedenza sullo stesso impianto dovessero prolungarsi più del dovuto. In questo caso l'ora di Sinner-Sonego cambierà.

Dove vedere Sinner-Sonego in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Sonego in TV? La diretta della partita si potrà seguire in TV in esclusiva su Supertennis, ovvero sul canale 64 del digitale terrestre che mette a disposizione un pulsante interattivvo per vedere tre campi diversi, e sul 212 della piattaforma Sky. Servizio questo riservato agli abbonati. La diretta streaming della partita invece si potrà seguire sul sito di Supertennis o l'app Supertennix, previo abbonamento (gratuito se si possiede la tessera FITP).

I precedenti tra Sonego e Sinner

Sonego e Sinner si conoscono molto bene avendo condiviso anche l’esperienza in Coppa Davis con la maglia dell’Italia. I due tennisti azzurri si sono affrontati da avversari in due occasioni, e a vincere è stato sempre Jannik. Entrambe le partite risalgono a questa stagione, prima sul cemento di Montpellier e poi sull’erba di Halle.

Il prossimo avversario di Sinner o Sonego agli US Open 2023

Il vincente della partita tra Sonego e Sinner si qualificherà per il terzo turno, ovvero i sedicesimi di finale. In palio nel derby italiano, la sfida contro uno tra Etcheverry e Wawrinka. In questa parte del tabellone, c’è il rischio concreto di un quarto di finale contro il numero uno al mondo Alcaraz.