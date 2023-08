Sinner-Paul oggi in semifinale all’ATP Toronto: orario e dove vedere la partita di tennis in TV e streaming Jannik Sinner affronterà Tommy Paul nella semifinale del torneo 1000 di Toronto. Il match vale la finale, contro de Minaur o Davidovich Fokina, si disputerà non prima dell’1:30 ora italiana. Diretta su Sky.

Jannik Sinner anche nel 1000 di Toronto si è qualificato per le semifinali. Ma questa volta, rispetto a Indian Wells e Miami, arriva a questo punto del tabellone da grande favorito, essendo il giocatore con la classifica migliore, hanno perso infatti nei quarti Alcaraz e Medvedev. Nella notte tra sabato 12 e domenica 13 agosto Sinner sfiderà in semifinale l'americano Tommy Paul, che ha eliminato Carlos Alcaraz. La semifinale inizierà non prima dell'1:30 ora italiana. Diretta TV su Sky, canale 201, streaming possibile con Sky Go e NOW.

ATP Toronto, a che ora gioca Sinner oggi contro Paul: orario e programma

Jannik Sinner scenderà in campo la prossima notte contro Tommy Paul nella seconda semifinale del torneo 1000 di Toronto. La prima la disputeranno Davidovich Fokina e de Minaur. Prima di Sinner-Paul si terrà una delle semifinali del doppio. Quindi l'orario è piuttosto orientativo. Sinner-Paul potrebbe iniziare anche oltre le 2 di notte.

Dove vedere Sinner-Paul in diretta TV e streaming

Sky detiene i diritti tv in esclusiva di tutti i tornei 1000 maschili. Quindi chi vorrà seguire Sinner in diretta contro Paul dovrà collegarsi su Sky Sport Summer, canale 201. La semifinale non inizierà prima dell'1:30. Telecronaca di Elena Pero e Paolo Lorenzi. La partita sarà visibile anche in streaming, con Sky Go o NOW.

I precedenti tra Sinner e Paul

Bilancio in parità, 1-1, ma nessun match giocato sul cemento. Sul rosso di Madrid, in altura nel 2022, Sinner batté in rimonta Tommy Paul, che si prese però la rivincita il mese seguente sull'erba nel torneo di Eastbourne.

Il prossimo avversario di Sinner: il tabellone di Toronto

Sinner è in semifinale a Toronto. Affronterà l'americano Tommy Paul, un tennista in forte crescita. Se vincerà Jannik si qualificherà per la finale del torneo 1000 canadese e in quel caso affronterebbe lo spagnolo Davidovich Fokina o l'australiano de Minaur.