Sinner-Murray oggi in TV in chiaro al torneo Atp 250 Stoccolma: orario e diretta streaming Jannik Sinner affronterà Andy Murray negli ottavi del torneo Atp di Stoccolma. Il tennista italiano prima testa di serie del tabellone e già certo della partecipazione alle Atp Finals solo come riserva, affronterà per la prima volta l’ex numero 1 al mondo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sfida e su dove vederla in TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner sfiderà Andy Murray nell'intrigante match degli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Stoccolma. Il tennista italiano, prima testa di serie del tabellone, farà il suo esordio sul cemento indoor svedese contro la grande gloria britannica numero 143 del seeding, entrato in gioco grazie ad una wild card e protagonista del successo du Durasovic nel primo turno. Sinner che parteciperà alle Atp Finals di Torino solo come riserva, vuole vincere l'ultimo torneo di una stagione che gli ha regalato grandi soddisfazioni, anche se non sarà facile contro l'ex numero 1 al mondo con il quale non ha mai giocato. Il vincente se la vedrà ai quarti contro uno tra Paul e Fritz. Ecco tutte le info per vedere Sinner-Murray in chiaro in TV e streaming.

Atp Stoccolma, dove vedere Sinner-Murray in chiaro TV e streaming

Sinner-Murray sarà trasmesso in TV in chiaro su Supertennis. Il match degli ottavi del torneo di Stoccolma sarà visibile sul canale numero 64 del digitale terrestre (Supertennis è presente anche sulla piattaforma Sky al canale 224) senza sottoscrivere abbonamenti. Per lo streaming la sfida tra Sinner e Murray si potrà vedere sul sito e sull'app di Supertennis o sulla piattaforma Supertennix, a cui si può accedere anche attraverso dispositivi portatili e computer.

Sinner al Torneo di Stoccolma oggi, orario e programma della partita contro Murray

L’atteso confronto tra Jannik Sinner ed Andy Murray è in programma oggi mercoledì 10 novembre non prima delle ore 18 sul campo centrale. Per l’orario d’inizio preciso del match tutto dipenderà dalle tre sfide precedenti (impegnato anche l’altro azzurro Vavassori contro Shapovalov). Se dovessero prolungarsi allora Sinner-Murray slitterà.

Sinner-Murray, precedenti e prossimo avversario

14 gli anni di differenza tra Jannik Sinner e Andy Murray che non si sono mai affrontati in carriera. Grande stima reciproca tra i due tennisti, per quello che è un vero e proprio scontro generazionale. In palio gli ottavi contro uno tra Paul e Fritz, con quest'ultimo che ha recentemente battuto Sinner a Indian Wells.