Sinner-Murray oggi all’ATP Toronto: orario e dove vedere la partita di tennis in diretta TV e streaming Jannik Sinner affronterà Andy Murray negli ottavi del torneo 1000 di Toronto. Sinner-Murray non si disputerà prima delle 3 di notte ora italiana. La partita sarà trasmessa in diretta TV da Sky.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha vinto il derby con Matteo Berrettini e si è qualificato così per il terzo turno del torneo 1000 di Toronto. Sinner ora affronterà Sir Andy Murray in un incontro che si disputerà nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 agosto. L'incontro si potrà seguire in diretta TV su Sky, sul canale 201, e in streaming con Sky Go o NOW. La partita non inizierà prima delle 3 di notte italiane. In caso di successo Sinner sfiderà uno tra Monfils e Vukic.

ATP Toronto, a che ora gioca Sinner oggi contro Murray: orario e programma

Sinner-Murray è uno degli incontri principali di giornata e per questo è stato piazzato nella notte italiana, la tarda serata canadese, considerate le sei ore di fuso orario. Il match si terrà non prima delle 3 italiane, in ogni caso bisognerà attendere la fine di Alcaraz-Hurkacz, che non inizierà prima delle uno. Quindi sul centrale Sinner-Murray sì, ma non prima delle 3, l'inizio potrebbe quindi slittare e non di poco.

Dove vedere Sinner-Murray in diretta TV e streaming

Sky detiene i diritti tv in esclusiva di tutti i tornei 1000 maschili. Quindi gli appassionati di tennis potranno seguire in diretta Murray contro Sinner su Sky, l'incontro si potrà seguire su Sky Sport Summer, canale 201, a partire dalle ore 3. Telecronaca di Elena Pero e Paolo Lorenzi. L'incontro sarà visibile anche in streaming, con Sky Go o NOW, previo abbonamento.

I precedenti tra Sinner e Murray

Due confronti diretti. Il bilancio è di 1-1. Murray vinse il primo a Stoccolma nel 2021, Sinner si è imposto invece a Dubai nel 2022. Sfide giocate sul veloce ed entrambe terminate in due set.

Il prossimo avversario di Sinner: il tabellone di Toronto

Chi passerà il turno stanotte tra Sinner e Murray si qualificherà per i quarti di finale. Secondo tabellone dall'altra parte ci sarebbe dovuto essere Tsitsipas, ma il greco ha perso. Sinner o Murray troveranno uno tra Monfils e Vukic, lucky loser a Toronto.