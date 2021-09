Sinner-Monfils oggi in TV agli US Open: orario TV e dove vedere la partita Jannik Sinner sfiderà Gael Monfils nei sedicesimi di finale degli US Open. Il tennista italiano sfiderà l’esperto francese contro il quale ha un bilancio dei precedenti in parità. In palio gli ottavi contro uno tra Zverev e Sock. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’incontro, con le informazioni sull’orario del match e su dove vederlo in diretta TV e streaming.

Jannik Sinner giocherà contro Gael Monfils nel terzo turno degli US Open. Il giovane talento italiano 16° giocatore al mondo dopo aver battuto Purcell e Svajda proverà a centrare il tris per continuare la sua avventura nell'ultimo Slam stagionale contro il francese 20° giocatore Atp che si è sbarazzato a sua volta di Coria e Johnson. Due i precedenti con una vittoria a testa tra l'azzurro e il transalpino che si contendono un posto agli ottavi contro uno tra Zverev e Sock. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla diretta TV e streaming del match.

US Open, dove vedere Sinner-Monfils in TV e streaming

La sfida tra Sinner e Monfils sarà trasmessa in TV su Eurosport. Sia gli abbonati Sky (canali 210, 211) che quelli DAZN avranno dunque la possibilità di seguire il match dei sedicesimi collegandosi sulle piattaforme. Per quanto riguarda invece lo streaming e dunque la possibilità di vedere Sinner-Monfils su smartphone, tablet e computer, si potrà sfruttare oltre a DAZN, i servizi di Eurosport Player e Discovery+ dietro abbonamento. Gli abbonati Sky potranno invece seguire il confronto sull'app SkyGO.

Sinner agli US Open oggi, orario e programma della partita contro Monfils

Sinner e Monfils scenderanno oggi sabato 4 settembre sul campo centrale dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows. L'orario del match dei sedicesimi di finale al momento è stato fissato alle 20. Possibili però slittamenti a causa di ritardi nella conclusione delle sfide precedenti. Se così fosse il nuovo orario sarà stabilito in base a quello dei match ancora in corso.

Sinner-Monfils, i precedenti e i possibili avversari agli ottavi degli US Open

Jannik Sinner e Gael Monfils si sono affrontati in due occasioni, con un successo a testa. Il talento italiano 13a testa di serie agli US Open si è imposto ad Anversa nel 2019, mentre il 34enne francese si è vendicato a Vienna nella stessa stagione. I due si conoscono bene e recentemente si sono anche allenati insieme sulla terra rossa romana. In palio c’è la qualificazione agli ottavi, e un confronto tutt’altro che semplice contro uno tra Zverev, favorito, e il padrone di casa Sock.