Sinner-Hanfmann oggi agli US Open: orario e dove vedere la partita di tennis in diretta TV e streaming Sinner-Hanfmann è la partita valida per il primo turno degli US Open. In palio il secondo turno contro uno tra Sonego e un qualificato. La partita è in programma nella notte tra martedì e mercoledì all’1 italiana sul campo centrale, diretta tv e streaming su Supertennis, Sky e Supertennix.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner sfida Hanfmann nella partita valida per il primo turno degli US Open 2023. Il tennista italiano numero 6 al mondo gioca contro il tedesco non prima dell'1 di notte di mercoledì 29 agosto sul campo centrale di Flushing Meadows. Non ci sono precedenti tra i due, con Sinner che è reduce dalla vittoria del Masters 1000 di Toronto e spera di arrivare più lontano dei quarti di finale della scorsa stagione.

Il tabellone degli US Open prevede che il vincente affronti uno tra Sonego e un qualificato, quindi potrebbe esserci un derby italiano nel secondo turno . Diretta Tv e streaming su Supertennis e Supertennix. Tutto quello che c'è da sapere sul match.

US Open, a che ora gioca Sinner oggi contro Hanfmann: orario e programma

Jannik Sinner giocherà nelle prime ore del 30 agosto contro Yannick Hanfmann. La partita valida per il primo turno degli US Open è in programma non prima dell'1 italiana nella notte tra martedì e mercoledì sul campo Louis Armstrong. L'orario d'inizio del match valido per il primo turno dello Slam potrebbe slittare nel caso in cui i tre match che si disputeranno prima sullo stesso campo dovessero prolungarsi ovvero Jabeur-Osorio, Rus-Keys, Acosta-Isner

Dove vedere Sinner-Hanfmann in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Hanfmann in TV? La partita del primo turno degli US Open si potrà vedere in esclusiva su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre (a disposizione attraverso un servizio interattivo la visione dei match di tre campi) e 212 della piattaforma Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sinner-Hanfmann si potrà vedere sul sito dell'emittente oppure attraverso Supertennix, previo abbonamento. Un abbonamento che è gratuito se si è in possesso della tessera FITP.

I precedenti tra Sinner e Hanfmann

Sinner e Hanfmann non si sono mai incontrati in carriera in un torneo del circuito ATP. Non ci sono dunque precedenti tra questi due giocatori divisi da nove anni di età. Una situazione che ha reso impossibile di fatto anche incroci a livello giovanile. Quella degli US Open sarà dunque una prima volta assoluta.

Il prossimo avversario di Sinner: il tabellone degli US Open

Sinner in caso di vittoria contro Hanfmann nel primo turno degli US Open potrebbe andare incontro ad un derby. Nel secondo turno infatti Jannik potrebbe giocare contro Sonego che prima però dovrà battere un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Se tutti i pronostici dovessero essere confermati ai quarti ci sarebbe nuovamente il confronto tra Sinner e Alcaraz.