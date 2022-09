Sinner-Eubanks 2° turno US Open in diretta, a che ora si gioca e dove vederla in tv e streaming Oggi Sinner-Eubanks agli US Open di tennis 2022 per il secondo turno: il tennista italiano parte favorito. In campo anche Musetti e Fognini.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner affronta Christopher Eubanks nel secondo turno degli US Open. Il tennista italiano numero 13 della classifica ATP e 11a testa di serie è reduce dalla vittoria in cinque set su Altmaier nel primo turno. Nessun precedente contro il 145° giocatore al mondo Eubanks che da qualificato ha poi superato nel match d’esordio Martinez. Il vincente sfiderà uno tra Dimitrov e Nakashima.

Dopo Matteo Berrettini che ha già conquistato il terzo turno, anche Sinner che parte nettamente favorito proverà a qualificarsi per i sedicesimi. In campo oggi anche Fognini e Musetti. Non ci sono più tenniste italiane in gioco. L’orario della partita tra Sinner e Eubanks è ancora da definire: ecco dove vederlo in in diretta TV e streaming

L'orario di Sinner-Eubanks agli US Open di tennis 2022

L'orario d'inizio della partita tra Sinner e Eubanks non è stato ancora fissato. L'unica certezza è che il match è in programma nel tardo pomeriggio, non prima delle 17 ora italiana. L'orario potrebbe slittare nel caso in cui ci fossero match da disputare in precedenza sullo stesso campo.

Dove vedere Sinner-Eubanks in diretta tv e live streaming

Dove vedere in TV Sinner-Eubanks? La partita non sarà visibile in TV in chiaro, ma sarà trasmessa su Eurosport 1 o Eurosport 2. I due canali di Eurosport sono disponibili sia su Sky, sul 210 e sul 211, che su DAZN e Timvision. Per quanto riguarda la diretta streaming del match tra Sinner e Eubanks, si potrà sfruttare Eurosport player, DAZN e Sky GO, per i rispettivi abbonati, oppure su Discovery+ che mette a disposizione contenuti esclusivi direttamente dagli spogliatoi.

Chi è Eubanks, l'avversario di Sinner agli US Open 2022

Christopher Eubanks è l’avversario di Sinner nel secondo turno degli US Open. Il tennista americano classe 1996 è entrato nel tabellone principale dalle qualificazioni e nel primo turno ha superato in tre set Martinez. Numero 145 della classifica ATP ha vissuto gran parte della sua carriera nei circuiti minori dove ha vinto anche alcuni ITF e Challenger. Questo è già il miglior risultato in carriera in uno Slam, e potrà contare sull’affetto del pubblico di casa. Nessun precedente con Jannik, che parte nettamente favorito.