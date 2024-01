Sinner-de Jong agli Australian Open, orario TV e dove vedere la partita di tennis Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open. Il tennista italiano scenderà in campo nel secondo turno contro de Jong. L’incontro si disputerà a Melbourne alle 2 ora italiana di mercoledì 17 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open. Il tennista italiano nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 gennaio sfiderà nel match di secondo turno un altro tennista olandese. Dopo aver sconfitto in tre set van de Zandschulp nel primo turno affronterà Jesper de Jong, tennista proveniente dalle qualificazioni. Anche questa volta sarà Sinner ad aprire il programma, ma non gli tocca il centrale. Sinner-de Jong si giocherà sul secondo campo in ordine d'importanza: la Margaret Court Arena. Diretta TV su Eurosport, visibile anche su Sky, in streaming su Now e Discovery+. Non ci sono precedenti tra il numero 4 al mondo e il tennista olandese.

Jannik è nella parte alta del tabellone e in teoria va a incrociarsi con Djokovic che scenderà in campo contro l'australiano Popyrin. Nel programma di stanotte in campo anche Arnaldi che affronta il numero uno australiano de Minaur.

A che ora gioca Sinner stanotte contro de Jong: orario e programma

Un primo turno vinto tre set a zero, ora c'è de Jong, giocatore di livello medio basso, è stato al massimo 135 ATP, ma che ha vinto quattro partite già a Melbourne. Le prime tre nel torneo di qualificazione, l'altra contro l'argentino Cachin nel primo turno. Sulla Margaret Court Arena si inizierà a giocare alle ore 2. Sinner e de Jong apriranno il programma. Mentre de Minaur e Arnaldi giocheranno sul campo centrale, la Rod Laver Arena.

A seguire toccherà a Coco Gauff, vincitrice a settembre degli US Open, e tra le favorite del torneo femminile. Mentre nella sessione serale toccherà ai greci: prima Tsitsipas contro Thompson e poi Maria Sakkari.

Sinner-de Jong agli Australian Open, dove vederla in TV e streaming

Dove vedere Sinner-de Jong in TV? Il match del secondo turno degli Australian Open 2024 si potrà seguire in diretta e in esclusiva su Eurosport, che detiene i diritti dello Slam di Melbourne. Per vedere Eurosport ci sono diverse possibilità. In ogni caso serve un abbonamento. Quelli di Sky potranno seguire il match sul canale 210 in TV. Streaming possibile con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.

I precedenti tra Sinner e de Jong

Numero 161 ATP, l'olandese per la prima volta sfiderà Jannik Sinner. de Jong non è un avversario che incute timore, ma ovviamente le partita si vincono sul campo. Non ci sono confronti diretti. Questo sarà il primo. In caso di successo Sinner tornerebbe in campo venerdì e giocherebbe contro il vincente di Baez-Galan.