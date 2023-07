Sinner avanza al terzo turno di Wimbledon, vince contro Schwarzman (anche) con la forza degli ace Non c’è partita per l’argentino che si arrende 7-5, 6-1, 6-2 all’alto-atesino. Sinner avanza al terzo turno di Wimbledon dove affronterà uno tra l’australiano Vukic ed il francese Halys.

Gara senza storia. Sinner ha battuto l’argentino Schwartzman.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2023 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner batte Diego Schwartzman 7-5, 6-1, 6-2 e vola al terzo turno dove affronterà uno tra l’australiano Vukic ed il francese Halys. Dopo le ottime sensazioni offerte nel precedente incontro con Cerundolo, arriva un'altra prestazione convincente. Una vittoria indiscutibile per l'azzurro che ha avuto sempre in pugno il match. A chiudere l'incontro è un ace (il 14° del match) che mette ko l'argentino. Leggera sofferenza solo nel primo set per l'alto-atesino, che ci ha messo un po' di tempo a salire di giri e a carburare poi non c'è stata più partita tale era la differenza di valori in campo. Si è potuto giocare senza l'assillo e il timore della pioggia, né il rischio che dopo il tramonto le condizioni di visibilità divenissero proibitive: il campo 1 è dotato di tettoia.

In gergo di dice: prendere a pallate. Ed è esattamente quello che è successo quando l'italiano ha deciso che era il momento di prendere le redini dell'incontro in mano e non mollarle più. A testimoniare una superiorità netta sono anzitutto i numeri che dicono molto di cosa è stata la sfida con il sudamericano e di quanto quest'ultimo abbia arrancato al cospetto dell'avversario: ace (vera arma in più, si sono abbattuti come il sibilo di uno scudiscio), una percentuale sulle prime palle (56%) di buon livello e un'efficacia altissima (80%) hanno letteralmente schiantato Schwartzman. Del reto la differenza nel Ranking Atp era palese: posizione numero 8 per l'azzurro, 98° l'argentino.

Primo set in leggera difficoltà poi Sinner ha messo all’angolo l’avversario.

La partita. Ha avuto un senso solo nel primo set quando qualche errore di troppo di Sinner e la determinazione di Schwartzman hanno portato il set fino al 7-5. Alti e bassi, Jannik fatica a entrare subito in partita e si accende a sprazzi e non riesce a dare la sterzata decisiva per indirizzare il confronto fin dall'inizio. Si riprende e inizia a ‘fare il Sinner' nella fase decisiva del primo set, quando si fa scudo (e forza) di maggiore esperienza, attitudine a giocare a certi livelli di stress, capacità di restare focalizzato sull'obiettivo anche quando le cose (in apparenza, in questo caso) fino a scavare un fossato tra sé e l'avversario. L’azzurro prima annulla una palla break nell’undicesimo game e a zero strappa il servizio nel gioco successivo. Il resto è una strada tutta in discesa che lo porta al terzo turno.