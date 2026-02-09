Serena Williams travolta dalle polemiche al Super Bowl per lo spot in cui si inietta il farmaco GLP-1

Serena Williams dopo il Super Bowl è finita nell’occhio del ciclone per le polemiche relative allo spot in cui s’inietta il farmaco GLP-1. Un prodotto che le ha fatto perdere molti chili.

Serena Williams nell'occhio del ciclone dopo il Super Bowl. Galeotto fu uno spot con protagonista la leggenda del tennis americano impegnata nella promozione di un farmaco per perdere peso. Nelle polemiche che come sempre accompagnano l'attesissimo evento, in cui l'aspetto sportivo passa quasi in secondo piano, c'è stato spazio dunque anche per la 44enne che nel video trasmesso durante l'intervallo della partita che ha visto poi i Seattle Seahawks avere la meglio dei New England Patriots, si è iniettata il prodotto attribuendo a esso la notevole perdita di peso. Non proprio quello che ci si aspetterebbe da uno sportiva del suo calibro.

Serena Williams, cosa è successo durante il Super Bowl

L'ex tennista vincitrice di 23 Slam da circa un anno è sponsor del farmaco GLP-1 Ro. Serena ha già in passato dichiarato di aver perso oltre 30 kg in un anno dopo aver preso questo prodotto al termine della sua attività sportiva. La situazione è tornata d'attualità proprio per lo spot pubblicitario trasmesso durante l'evento più importante dello sport americano. Ed ecco allora che nel prodotto televisivo confezionato dalla casa Ro per il Super Bowl, si vede un'irriconoscibile ormai Serena iniettarsi il farmaco sul braccio, dopo aver effettuato ordini sull'app mobile della casa farmaceutica.

Williams s'inietta il farmaco per perdere peso

Nella pubblicità Serena rivela di aver utilizzato l'app per ordinare anche la nuova versione del farmaco in pillole. Per invitare il pubblico ad acquistarlo, l'ex campionessa ha spiegato di non aver perso solo peso, ma di aver anche ricevuto giovamento dal punto di vista di altri aspetti: stabilizzati i livelli di zucchero, colesterolo abbassato e ridotto lo stress sulle articolazioni del ginocchio.

Cos'è e come funziona il farmaco GLP-1

Questa tipologia di farmaci, GLP-1, sono molto discussi. Si tratta di prodotti finalizzati alla perdita di peso che funzionano in modo ben definito. Sono delle copie dell'ormone che ha lo stesso nome e che viene prodotto dall'intestino dopo aver mangiato. Quando lo si assume è come se dunque "ingannasse" il corpo. Oltre a spegnere il desiderio di cibo, è come se rallentasse lo svuotamento gastrico, stimolando poi anche la produzione di insulina. Questo comporta un dimagrimento veloce, ma a quale presso? Si discute moltissimo sugli effetti collaterali, con i dubbi legati anche al post-utilizzo. Cosa succede quando si smette di assumerli? Il rischio è di un repentino ritorno al passato.

Le polemiche intorno allo sport di Serena

D'altronde già in passato Williams aveva ammesso, a People, di aver sfruttato il farmaco per tornare in forma dopo il parto nel 2023: "Non ho mai preso scorciatoie nella mia carriera e ho sempre lavorato sodo. So cosa serve per essere la migliore. Quindi è stato molto frustrante fare sempre le stesse cose e non riuscire mai a cambiare quel numero sulla bilancia o l'aspetto del mio corpo". Suo marito Alexis Ohanian è un investitore di Ro e fa parte anche del consiglio di amministrazione.

Lo spot ha sollevato molte critiche perché nessuno si aspettava il ricorso a questo tipo di "scorciatoie" per tornare in forma da parte di un'icona dello sport come Serena Williams. La scena della siringa non è piaciuta anche perché tanti hanno sottolineato i presunti "effetti collaterali", relativi all'utilizzo di questo farmaco che resta tale, e dovrebbe essere utilizzato dopo consulto medico. Il messaggio che tutti possano perdere i chili di troppo con semplicità in un evento che raggiunge milioni di persone è stato considerato pericoloso soprattutto per i più giovani. Quasi a mettere in secondo piano l'importanza di un regime alimentare corretto, con ritmi di sonno giusti e un ricorso costante all'esercizio fisico. E questo vale non solo per gli atleti professionisti, ma anche per le persone comuni.