Sara Errani aveva detto a Jasmine Paolini cosa avrebbe fatto sul match point: “C’era tanta tensione”

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano la finale nel doppio femminile di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024 battendo le ceche Noskova e Muchova per 6-3 6-2. Un match caratterizzato dalla battuta fenomenale della Errani che per il punto decisivo ha deciso di effettuare il servizio da sotto. Una soluzione alternativa rispetto alla classica battuta che la Errani aveva già usato durante altre partite ai Giochi. In questi casi l'azzurra preferisce semplicemente mettere la palla dall'altra parte della rete cogliendo anche di sorpresa le avversarie.

E così è stato anche contro le ceche come spiegato dalla stessa Sara Errani al termine della partita. "Ormai è un marchio di fabbrica il servizio da sotto – ha detto -. Già quando ci siamo sedute al cambio campo le ho detto che in caso dovessi servire da sotto loro faranno la smorzata, quindi eravamo un po' preparate". Poi la Errani ha aggiunto: "L'ho detto prima di servire, c'era tanta tensione, mi è venuto così ed è andata bene". Un servizio decisivo dato che le avversarie colte di sorprese hanno risposto come potevano e le azzurre si sono prese la vittoria.

Le parole di Sara Errani e Jasmine Paolini dopo la finale conquistata nel doppio

Sara Errani ha poi spiegato l'importanza e il profondo significato che acquisisce per lei questo traguardo: "La finale per l'oro è pazzesca, è un sogno, da sempre ho le Olimpiadi in testa ed esserci riuscita a quest'ultimo tentativo è incredibile" ha sottolineato specificando come avesse davvero intenzione di prendersi una medaglia. Una gioia che sarà condivisa con Jasmine Paolini che si è riscoperta spalla perfetta per Sara Errani. Entrambe hanno ulteriormente valorizzato il tennis italiano con questo enorme risultato raggiunto.

"Ci voleva Sara per convincermi – ha detto la Paolini al termine della gara parlando della loro impresa -. Facevo fatica però l'anno scorso proprio al Roland Garros mi aveva chiesto se volevamo fare il doppio per giocare alle Olimpiadi. Abbiamo giocato tante partite e ora siamo in finale, è pazzesco". Le azzurre saranno ora chiamate all'atto finale del torneo con la certezze di portarsi a casa una medaglia. Ma chiaramente l'obiettivo è prendersi l'oro. Errani e Paolini affronteranno le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider.