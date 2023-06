Rybakina racconta l’incubo della malattia prima di Wimbledon: “Bloccata in albergo per giorni” Elena Rybakina campionessa in carica a Wimbledon ha rivelato di essere stata costretta a restare a letto diversi giorni dopo il torneo del Roland Garros a causa di un virus.

A cura di Marco Beltrami

Elena Rybakina è una delle favorite per la vittoria di Wimbledon. La tennista kazaka campionessa in carica spera di "mangiare l'erba" dei Championship anche se l'ultimo periodo non è stato certamente fortunato per lei. La sua stagione erbivora non è partita benissimo con la sconfitta agli ottavi del torneo di Berlino, anche per le conseguenze di quanto accaduto al Roland Garros.

In occasione della conferenza di presentazione del torneo di Eastbourne dove sarà impegnata prima di spostarsi a Wimbledon, Rybakina ha parlato dei problemi di salute con cui ha dovuto fare i conti in Francia. Nello slam parigino la numero 3 del mondo aveva iniziato alla grande con le vittorie contro Brenda Fruhvitrova e Linda Noskova. Sul più bello però ecco il forfait e il ritiro prima del match contro Sorribes Tormo.

Una situazione legata ad un malore, su cui inizialmente non sono state fornite indicazioni. Stando a quanto svelato dalla diretta interessata, si sarebbe trattato di un virus contratto in Francia che ha colpito il suo sistema respiratorio. Impossibile nelle sue condizioni scendere in campo, con la necessità di sottoporsi ad un periodo di riposo forzato, anche nei giorni successivi al ritiro.

Elena ha infatti raccontato: "In realtà è stata dura. All'Open di Francia, dopo essermi ritirata, sono tornata in hotel ed è stato anche peggio, quindi sono dovuta rimanere a Parigi per alcuni giorni senza lasciare la stanza. Ho iniziato la mia settimana di preparazione dopo molto lentamente ed è stata dura dato che si trattava di un virus".

Il torneo di Eastbourne sarà fondamentale per testare le sue condizioni che non sono ancora al top. Gli strascichi della malattia sono ancora pesanti per Rybakina che spera di farsi trovare pronta soprattutto per il torneo di Wimbledon: "Quindi continuo a pensare di non essere fisicamente al 100% come voglio essere, ma lentamente le cose stanno migliorando e spero di poter fare qualche altra partita qui e sentirmi più a mio agio a Wimbledon". Una settimana dunque importante per la kazaka che spera di recuperare in fretta per poter fare la voce grossa nel torneo più prestigioso al mondo e non perdere punti preziosi per la classifica WTA.