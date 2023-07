Quanto guadagna chi vince il torneo di Wimbledon 2023: il montepremi e il prize money Il montepremi di Wimbledon 2023 è superiore rispetto a quello della scorsa edizione e, come spiegato dagli organizzatori, è tornato sui livelli pre-pandemia. Ecco quanto guadagna chi vince il trofeo e tutti gli altri premi in denaro messi in palio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2023 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz sono i finalisti del torneo di Wimbledon 2023 che oggi si sfideranno per la conquista del prestigioso trofeo inglese. Quanto guadagna il vincitore? La cifra è consistente considerato anche il montepremi complessivo di circa 52 milioni di euro (44 milioni 700 mila in sterline) che, come comunicato in una nota ufficiale dell'All England lub, rispetto alle ultime edizioni ha visto un incremento importante: +11.2% rispetto alla scorsa edizione (2022) e +17.1% rispetto al 2019 (prima della pandemia di Covid che causò l'annullamento degli eventi successivi. Un tesoretto che, secondo le intenzioni degli organizzatori, verrà suddiviso tra i 256 partecipanti all'evento con i 128 tennisti del tabellone maschile e altrettanti nel percorso femminile che riceveranno premi in denaro uguali.

Il montepremi di Wimbledon 2023: quanto guadagna il vincitore

Qual è la somma che mette in tasca il giocatore che alza il trofeo sul prato di Wimbledon? Che sia vincitore del torneo maschile oppure femminile non c'è differenza: circa 2 milioni 748 mila e 332 euro (2 milioni 350 mila in sterline) per il trionfatore e la trionfatrice, mentre i finalisti potranno ‘consolarsi con la cifra di 1 milione e 374 mila euro (1 milione 175 mila in sterline).

Montepremi finalisti singolare maschile e femminile

Vincitore – 2.750.000 euro (2.350.000 sterline)

Finalista – 1.374.060 euro (1.175.000 sterline)

Importi che alzano l'asticella del prize money ai livelli del 2019, come ammesso da Ian Hewitt, charmain del torneo. "Una simile distribuzione di montepremi ci fa tornare ai livelli del 2019 e ha una motivazione precisa: supportare i giocatori nei primi turni dell’evento".

Il prize money di Wimbledon 2023, ecco il montepremi: quanto guadagna chi vince.

Tutti i prize money del torneo di tennis di Wimbledon 2023

Il prize money di Wimbledon 2023 si completa con i soldi messi in palio anche nei turni di qualificazione per accedere al tabellone oltre a quelli di chi, qualificato, ha superato il percorso fino alla finalissima. Circa 15 mila euro è stata la somma ‘d'ingresso' per provare almeno a entrare in tabellone partendo dal primo turno delle qualificazioni

Il montepremi del tabellone maschile e femminile

Semifinali – 701.650 euro (600.000 sterline)

Quarti di finale – 397.600 euro (340.000 sterline)

Ottavi di finale – 242.070 euro (207.000 sterline)

Terzo turno – 153.190 euro (131.000 sterline)

Secondo turno – 99.400 euro (85.000 sterline)

Primo turno – 64.320 euro (55.000 sterline)

Montepremi qualificazioni (maschile e femminile)

Terzo turno – 42.010 euro (36.000 sterline)

Secondo turno – 25.430 euro (21.750 sterline)

Primo turno – 14.910 euro (12.750 sterline).