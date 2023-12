Quanto costa la carriera di un tennista normale, non c’è ricchezza: “100mila euro solo per giocare” Gabriela Knutson è una tennista della Repubblica Ceca, posizionata oltre la 150ª posizione nella classifica WTA. La giocatrice in un video cifre alla mano ha parlato della vita dei tennisti di seconda o terza fascia, che faticano a sbarcare il lunario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il tennis è uno sport molto redditizio a livello economico, lo è soprattutto per i giocatori di vertice. Jannik Sinner in questo magico 2023 ha portato a casa oltre 10 milioni di euro. Nelle loro carriere stellari Djokovic e Nadal hanno superato i 300 milioni di soli guadagni. Così è anche per le big del tennis femminile. La numero 1 Swiatek a 22 ha già incassato 24 milioni. Ma la vita dei tennisti non è tutta rose e fiori perché chi naviga in acque lontane da quelle dei big gioca pure per sbarcare il lunario e nell'ultimo periodo sono sempre più le storie di giocatori e giocatrici che parlano delle proprie difficoltà.

Dopo l'indiano Sumit Nagal è la volta di Gabriela Knutson, tennista di 26 anni della Repubblica Ceca nata in California, che ha mostrato in una serie di stories quanto le costa la sua attività. Una serie di stories nella quale la giocatrice elenca tutto, scrive quanto costa ogni cosa e si capisce facendo la somma che la vita di un tennista di medio basso livello (al massimo è stata numero 155) è davvero faticosa, e come nel caso dell'indiano Nagal i guadagni ottenuti sul campo rischiano quasi totalmente di annullarsi.

La prima voce in capitolo riguarda naturalmente gli alberghi. I tennisti girano il mondo e le spese per un hotel vanno da 55 a 120 euro a notte. Essenziale è anche l'alimentazione. Perché non si può non mangiare. E questa voce si spacchetta in due: 40 – 80 euro se si mangia fuori, 20 – 40 se si mangia in stanza d'albergo. Gli atleti hanno bisogno anche di nutrirsi in modo diverso e a verbale vanno messe anche le spese, almeno da 35 euro, per gli integratori.

Poi ci sono gli aerei, che sommano cifre enormi. D'altronde i viaggi possono essere lunghissimi con biglietti che possono costare fino a 1700 euro. Una volta giunti in aeroporto bisogna andare in albergo o al torneo e quindi si aggiungono ulteriori spese che vanno da 40 a 150 euro.

Un'altra spesa importante è relativa alle racchette, o meglio all'incordatura che ha un costo variabile tra i 15 e i 28 euro. Per stare bene in campo bisogna avere il fisico al top e la fisioterapia è fondamentale, ogni sessione costa tra i 35 e i 100 euro. I tennisti che non hanno sponsorizzazione devono comprarsi le scarpe, che variano in base alla superficie e possano costare fino a 160 euro.

E al budget va anche una parte dedicata allo svago, perché come dice Knutson: "Non siamo robot" e un po' di distrazione ci vuole. Un singolo torneo in media può arrivare a costare almeno 3600 euro – dipende anche da quanto si va avanti, perché se si perde subito i costi si abbattono, ma è meglio andare avanti. Di tornei la giocatrice ceca ne gioca una trentina l'anno e ciò significa che le spese per giocare superano agevolmente i 90.000 euro facilmente e possono arrivare fino a 100.