Quando si gioca Sinner-McDonald al Roland Garros 2022: orario e dove vederla Sinner dopo la vittoria su Carballes Baena sfiderà Mackenzie McDonald nel secondo turno del Roland Garros. Jannik ha già affrontato e battuto l’americano, 60° nel ranking ATP, nella finale di Washington. Il match è in programma sabato 28 maggio. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner ha battuto Carballes Baena nel match valido per i 32esimi di finale del Roland Garros. Dopo l'esordio positivo contro Fratangelo, altro successo al termine di un match non semplice per il tennista italiano 11a testa di serie, contro il numero 89 al mondo. Dopo aver perso il 1° set 3-6, infatti, Sinner si è imposto 6-4, 6-4, 6-3. Ora ad attenderlo ai 16esimi c'è Mackenzie McDonald, 27enne americano che occupa al momento la 60a posizione nel ranking. Lo statunitense è un giocatore abbastanza completo, che si trova a suo agio sia sulla terra rossa che sul cemento. È reduce dalle vittorie sull'altro italiano Agamenone e su Basilashvili, 22a testa di serie del circuito.

In carriera non ha mai vinto un titolo ATP, e ha dovuto fare i conti con qualche problema fisico di troppo. Sinner lo ha affrontato e battuto nell'unico precedente, nella finale tiratissima sul cemento di Washington della scorsa estate. L'azzurro si trova nella parte del tabellone, più agevole quella di Medvedev e in caso di vittoria potrebbe vedersela con Rublev. Solo lui e Sonego sono riusciti a qualificarsi al terzo turno, mentre nel tabellone femminile a rappresentare l'Italia ci sono la Giorgi e la Trevisan.

Quando e a che ora gioca Sinner contro McDonald

Il match tra Jannik Sinner e Mackenzie McDonald è in programma dopodomani. I due tennisti dopo le rispettive vittorie contro Carballes Baena e Basilashvili, giocheranno di nuovo nella giornata di sabato 28 maggio. Al momento l'orario non è stato ancora stabilito, così come il campo di assegnazione. L'unica certezza è che Sinner-McDonald non inizierà prima delle 11, orario in cui iniziano le partite.

Roland Garros, dove vedere Sinner-McDonald in tv e streaming

Dove vedere Sinner-McDonald in tv? La sfida tra il tennista italiano e l'americano ai sedicesimi del Roland Garros sarà trasmessa in TV su Eurosport e in particolare su uno dei due canali dedicati Eurosport 1 o Eurosport 2. Entrambi sono disponibili sia su Sky (canali 210, 211), che su DAZN (per i possessori di smart TV o attraverso dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box su TV tradizionali) e Timvision. Nessuna possibilità di vedere Sinner-McDonald in chiaro in TV. Per quanto riguarda lo streaming la copertura dell'evento sarà garantita oltre che su DAZN, anche su Discovery+ e Eurosport player. Gli abbonati Sky potranno usare l'app loro dedicata SkyGO.