Quando si gioca la finale del torneo di Wimbledon 2023: data e orario Carlos Alcaraz e Novak Djokovic disputeranno la finale del torneo di Wimbledon 2023. Il match si disputerà domenica 16 luglio e inizierà alle ore 15.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2023 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La finale del torneo di Wimbledon è sempre uno degli eventi sportivi più attesi di tutto l'anno, non solo dagli appassionati di tennis. Perché la finale di Wimbledon rappresenta la storia dello sport e molto spesso è stata scritta la storia del tennis che domenica 16 luglio avrà modo di riscrivere, ancora una volta, Novak Djokovic che disputerà l'ultimo atto dei Championships per la nona volta e proverà a vincere il torneo per la quinta volta consecutiva. Finale storica pure perché sarà la prima a Wimbledon di Carlos Alcaraz.

Finale Wimbledon 2023, quando si gioca: la data e l’orario della partita di tennis

La finale del torneo di Wimbledon si disputerà domenica 16 luglio e si giocherà a Londra all'All England Lawn Tennis and Croquet Club, il club tennistico più famoso del pianeta. L'orario d'inizio della partita tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz è programmato per le ore 15. In quel momento i due protagonisti entreranno in campo e poi scenderanno in campo per la finale che si disputerà al meglio dei cinque set. Si prevede una grande battaglia.

Chi gioca la finale del torneo di tennis: i finalisti di Wimbledon 2023

La finale numero 140 del torneo di Wimbledon la disputeranno i due tennisti, attualmente più forti al mondo, e cioè Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Sarà la migliore finale possibile perché scenderanno in campo il numero 1 e il numero 2 della classifica ATP. Non è un evento raro, ma non capita nemmeno così spesso. Una finale che hanno raggiunto, manco a dirlo, con pieno merito Carlos e Novak che sono i migliori al mondo ma che hanno età e carriera totalmente differenti.

Leggi anche Come ci si veste per andare a Wimbledon: le regole di stile nel tempio del tennis

Alcaraz ha 20 anni è già numero 1 e ha vinto una prova Slam, questa sarà la sua seconda finale. Mentre Djokovic ha 36 primavere sulle spalle ed è il tennista con il maggior numero di prove Slam vinte in assoluto, ben ventitré. Djokovic ha l'opportunità di eguagliare anche il record di successi a Wimbledon di Federer, che ha trionfato in otto occasioni.