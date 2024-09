video suggerito

Putintseva frustrata contro Paolini se la prende con la raccattapalle: un comportamento vergognoso Brutto gesto di Putintseva agli US Open durante la partita persa contro Paolini. Nel mirino della tennista russa naturalizzata kazaka una raccattapalle.

A cura di Marco Beltrami

L'avventura di Yulia Putintseva agli US Open si è fermata al terzo turno in virtù della sconfitta contro Jasmine Paolini. La giocatrice russa naturalizzata kazaka ha ancora una volta sottolineato il suo carattere particolare, con un episodio tutt'altro che gradito al pubblico americano e non solo. Putintseva frustrata per l'andamento del match se l'è presa con una raccattapalle.

Brutto gesto di Putintseva contro una raccattapalle nel match con Jasmine Paolini

Quest'ultima stava semplicemente facendo il suo lavoro quando ha dovuto fare i conti con l'atteggiamento anche un po' provocatorio della giocatrice. Prima di iniziare a battere Yulia si è fermata guardando in direzione dell'addetta ai lavori che nel frattempo aveva recuperato le palline. A questo punto seguendo il protocollo la ragazza si è fermata con le braccia in alto, pronta per passare le palle a Putintseva.

Putintseva non si muove davanti alla raccattapalle, fischi del pubblico degli US Open

La tennista si è immobilizzata e solo dopo diversi secondi ha fatto un leggerissimo cenno del campo senza proferire parole alla raccattapalle per ottenere la pallina. Quando la ragazza ha lasciato cadere la sfera in direzione della giocatrice, lei non ha fatto niente per raccoglierla, come se fosse una statua con la pallina che dopo aver sbattuto contro il corpo è finita nel raggio d'azione di un altro raccattapalle.

La reazione del pubblico degli US Open al gesto di Putintseva

Non contenta poi, ecco un altro minimo segnale con la testa per farsi lanciare un'altra pallina e nuova mancata presa da parte di Yulia immobile. Solo la terza pallina è stata quella giusta, per la tennista che ha deciso con un gesto quasi stizzito di afferrarla. Una scena non piacevole, con il pubblico che ha deciso di schierarsi dalla parte della raccattapalle, fischiando copiosamente la numero 32 del mondo. Non è la prima volta che Putintseva fa discutere e arrabbiare i tifosi.