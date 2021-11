Peng Shuai al presidente del CIO: “Sto bene, chiedo rispetto per la mia privacy” Peng Shuai ha chiarito come sta e chiesto rispetto per la sua privacy nel corso della videochiamata con il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach.

Sta bene e chiede rispetto per la privacy. È la Reuters a dare le ultime notizie sul caso della tennista Peng Shuai, riapparsa in pubblico solo nelle ultime ore dopo essere scomparsa dalla vita pubblica per aver denunciato abusi subiti dall'ex vice premier cinese Zhang Gaoli. La giocatrice orientale ha avuto contatti ufficiali nel corso dei quali ha fornito rassicurazioni sulle proprie condizioni di salute ma alzando un muro rispetto al battage mediatico che si è creato intorno alla vicenda e alla sua persona.

Una videochiamata con il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, le è bastata per dire due cose essenziali, come sottolineato dall'Agenzia di stampa: "Sto bene" accompagnato dal più classico "chiedo rispetto per me stessa e la mia privacy". Null'altro ha ammesso al netto del messaggio social di tutt'altro tenore che aveva condiviso sulle piattaforme cinesi il 2 novembre scorso. Aveva puntato l'indice contro i vertici del governo cinese, raccontando la propria esperienza: era stata costretta a fare sesso non consensuale.