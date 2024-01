Partite di tennis in TV in chiaro su Cielo, la svolta di Sky nel braccio di ferro con Supertennis Su Cielo il canale in chiaro di Sky del digitale terrestre saranno trasmesse una selezione di partite di tennis accessibili senza necessità di sottoscrivere abbonamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Novità importante per gli appassionati del tennis in TV che potranno vedere le partite senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti. Infatti è notizia di oggi l'accordo per la trasmissione di una selezione di match in chiaro sull'emittente Cielo del digitale terrestre. Una situazione nuova che s'inserisce nel contesto della guerra tra Sky e Supertennis per la questione dei diritti tv.

Già a partire dalla notte tra domenica e lunedì dunque sarà possibile vedere alcune partite di tennis dei tornei di Adelaide e di Auckland in chiaro. Basterà collegarsi sul canale 26 del digitale terrestre su Cielo per assistere allo spettacolo degli appuntamenti che precedono gli Australian Open e che sono trasmessi quasi integralmente sui canali di Sky per gli utenti in possesso dell'abbonamento alla pay tv. La conferma è arrivata dall'inserimento della "finestra" dedicata al tennis nella programmazione del canale canale televisivo italiano privato edito proprio da Sky Italia.

Nelle ultime ore si è parlato molto della "rottura" tra Sky e Supertennis che aveva permesso negli ultimi anni a chi non era in possesso di un abbonamento di vedere il tennis in tv in chiaro. Infatti l'emittente satellitare che deteneva i diritti della maggioranza dei tornei, in virtù di un gentlemen agreement era favorevole allo scambio di diritti per tornei 250 e 500, oltre agli Internazionali d'Italia di Roma e alla Davis, con l'aggiunta di appuntamenti in differita. E invece la collaborazione è finita. Sky ha acquistato i diritti in esclusiva per tutti i tornei ATP: 1000, 500 e 250, oltre alle ATP Finals e alle Next Gen dal 2024 al 2028. Una situazione sfavorevole per il canale tematico della Federazione.

Supertennis è rimasta con gli US Open, la quarta prova Slam, la United Cup, la Laver Cup e la Billie Jean King Cup oltre ad alcuni appuntamenti del circuito challenger, e si è dovuta scontrare con le richieste molto alte di Sky per la sublicenza di alcuni tornei, probabilmente legate anche all'exploit del tennis targato Sinner e non solo. Le parole di Commentucci, dirigente federale in tal senso sono state emblematiche, chiedendo addirittura il boicottaggio di Sky: "Il tennis tornerà un bene di lusso a pagamento, a essere visto solo da una fascia minoritaria della popolazione, che pagherà profumatamente per vedere i match".

Ecco allora la "risposta" di Sky che ha deciso di permettere la trasmissione in TV in chiaro del tennis su Cielo. Gli italiani dunque potranno continuare a seguire le partite scelte dall'emittente satellitare sul canale 26. Una situazione che rappresenta un'ulteriore svolta nel braccio di ferro con Supertennis.