Nadal si accorge di un tifoso che sfotte Cobolli, la sua reazione è da vero signore: lo incenerisce Quando Nadal si apprestava a servire per chiudere la partita uno spettatore a Barcellona ha usato un’espressione irriguardosa nei confronti di Flavio Cobolli. Ad arrabbiarsi è stato lo stesso Nadal, che dopo avergli regalato uno sguardo durissimo si è scusato con il tennista italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Rafa Nadal è tornato in campo, lo ha fatto a Barcellona, in un torneo che ha vinto in dodici occasioni e contro Cobolli ha vinto agevolmente, 6-2 6-3. Ma al di là del risultato, che considerata la lunga inattività non era comunque scontato, c'è un altro episodio che mette Nadal in copertina e conferma ancora una volta, anche se non c'era bisogna, la sua grande sportività. Il tennista spagnolo ha messo in riga un tifoso che aveva detto qualcosa di poco carino nei confronti del tennista italiano.

Nadal a Barcellona vince con Cobolli all'esordio

Una partita che non ha avuto molta storia. Cobolli non ha demeritato, anche se ha raccolto pochi game. Nadal dopo essersi scrollato un po' di ruggine in avvio si è rimesso rapidamente in carreggiata e pur non giocando ai livelli dei tempi d'oro ha mostrato di essere in buonissima condizione. L'incontro si è chiuso in poco più di un'ora. Rafa se l'è cavata più che egregiamente. Ora sul suo cammino c'è de Minaur, la testa di serie numero 4 (numero 11 ATP), insomma un avversario di alto livello.

Il bel gesto di Rafa nei confronti di Cobolli

Ovviamente tutto il pubblico era dalla parte di Nadal, vincitore 12 volte a Barcellona e che giocava su un campo a lui intitolato e che probabilmente sta disputando questo torneo per l'ultima volta. Pubblico corretto, composto, quasi fino alla fine. Quando Nadal si apprestava a servire sul 6-2 5-3 40-15, e quindi sul matchpoint, uno spettatore ha alzato la voce e ha urlato in italiano: "Arrivederci Flavio", naturalmente riferito a Cobolli.

Brutto, ingiusto sfottere un ragazzo che aveva fatto la sua parte e giocando in modo correttissimo. Il tennista romano sente, ma sente soprattuto Nadal, che si gira verso quello spettatore, e mostra tutta la sua disapprovazione, con un'espressione facile da leggere, oltre che con uno scuotimento del capo. No, così non si fa.

Non è nuovo a comportamenti del genere Nadal che ha un alto senso dello sport, ha grandi valori e che poi poco dopo quando ha chiuso il match si porta verso la rete e abbraccia Cobolli. E con il giovane tennista italiano si scusa per quel tifoso maleducato. Campione dentro e fuori dal campo. Unico, Rafa Nadal.