Nadal e Alcaraz in doppio alle Olimpiadi sono avvilenti in campo: “Quando fanno così non vale” Nadal fa tirare un sospiro di sollievo alla Spagna: si è allenato questa mattina con Alcaraz in vista del doppio alle Olimpiadi. Seduta sulla terra rossa con Granollers e Carreno che è rimasto stupito da un punto di Rafa: “Non ne vale la pena amico, quando fanno così non ne vale la pena”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Rafa Nadal fa tirare un sospiro di sollievo alla Spagna dopo lo spavento delle ultime ore. L'infortunio alla coscia si pensava potesse chiudergli le porta delle Olimpiadi 2024 a Parigi e invece Nadal è stato registrato in un video in cui si allena con Carlos Alcaraz con cui disputerà le gare di doppio di tennis ai Giochi. Una seduta su terra rossa che ha stupito anche l'altra coppia del doppio maschile formata da Marcel Granollers e Pablo Carreno. Proprio quest'ultimo, assistendo a una giocata fantastica di Nadal, è rimasto stupito da quanto visto facendo sorridere tutti i presenti.

"Non ne vale la pena amico, quando fanno così non ne vale la pena" ha spiegato ridendo. Carreno fa intendere chiaramente l'enorme potenziale che saranno capaci di esprimere due alieni del tennis come loro. Alla vigilia del suo debutto nel torneo di doppio dunque, il tennista delle Baleari si è allenato tranquillamente per un'ora sul campo centrale del Roland Garros insieme ad Alcaraz. Lo ha fatto con una vistosa fasciatura alla coscia destra che evidenzia come siano ancora presenti problemi muscolari che l'avevano costretto a cancellare l'allenamento di giovedì.

Le condizioni di Nadal in vista del debutto alle Olimpiadi

C'erano grossi interrogativi sulle condizioni fisiche di Nadal in vista del debutto alle Olimpiadi. Il campanello d'allarme è suonato nella giornata di giovedì quando il campione spagnolo doveva allenarsi con Sascha Zverev. Una seduta saltata che ha fatto subito preoccupare tutti: “Non posso assicurarvi che Nadal giocherà, ha avuto una battuta d’arresto e ha deciso di riposare – aveva detto il suo coach Carlos Moya – Per essere responsabile dovremmo non forzare le cose”.

Il preludio al peggio e invece Nadal è comparso in allenamento apparentemente senza intoppi. Il coach di Nadal aveva infatti impostato tutto il 2024 per arrivare nel miglior modo possibile alle Olimpiadi. Nadal ha combattuto con i problemi fisici che di fatto hanno compromesso gli ultimi due anni della sua carriera ma voleva con tutte le sue forze arrivare integro e in condizione con l'appuntamento dei Giochi di Parigi.

Quando giocherà Nadal nel doppio con Alcaraz alle Olimpiadi

Alcaraz e Nadal debutteranno domani, sabato 27 luglio, se non ci saranno intoppi. L'esordio degli spagnoli nel primo turno sarà contro gli argentini González e Molteni alle ore 19, sul campo centrale. Nadal giocherà quella partita solo sabato, visto che domenica esordirà nel torneo individuale contro l'ungherese Fucsovics (83esimo al mondo). L'Alcaraz debutterà invece nel singolare sabato, intorno alle 13.30, contro il libanese Habib. Nel caso in cui Nadal superasse il suo rivale e Djokovic facesse lo stesso sabato contro l'australiano Matthew Ebden, entrambi si incontrerebbero lunedì o martedì in uno scontro pazzesco al secondo turno accendendo subito i Giochi Olimpici.