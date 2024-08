Musetti vuole il bronzo alle Olimpiadi ma fa mea culpa: “Ho affrontato le difficoltà con nervosismo”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Lorenzo Musetti punta al bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel match contro Auger Aliassime. L'azzurro ha sfiorato la finalissima del torneo individuale di tennis perdendo contro Novak Djokovic con il punteggio di 6-4 6-2. Una sconfitta che da si beffa per il tennista di Carrara che sognava proprio di conquistare una delle due medaglie: "Peccato perché sicuramente aspiravo a quelle due medaglie lì, oro o argento, e la finale sarebbe stata più bella però forse adesso c'è il match più importante della carriera".

Musetti cerca di guardare oltre ma durante l'intervista a Eurosport ha fatto anche mea culpa per come ha affrontato Djokovic: "Se potessi tornare indietro cambierei il mio stato d'animo durante il match – ha spiegato il tennista azzurro -. Ho affrontato le difficoltà e i punti con troppo nervosismo e credo che questo non mi abbia aiutato". Musetti ha poi concluso la sua analisi sul match contro il serbo numero 2 al mondo: "Quello che mi ha tirato fuori dai momenti di difficoltà in questo mese oggi non ha pagato".

Le parole di Musetti dopo il ko contro Djokovic nelle semifinale delle Olimpiadi

Meglio guardare avanti dunque al match contro Felix Auger-Aliassime, suo prossimo avversario per il bronzo: "Come si prepara questa partita? Non è facile digerire la sconfitta di stasera perché ci tenevo parecchio alla finale – ha detto -. Però per la prima volta in assoluto il tennis mi dà un'altra possibilità nella stessa settimana e credo che non coglierla sarebbe veramente da stupido, e non da campione". Il bronzo è dunque l'obiettivo minimo (e unico ndr) di Musetti alle Olimpiadi e l'azzurro farà di tutto per rendere felice l'Italia intera.

"Non so se prenderò la medaglia ma posso garantire che ce la metterò tutto per conquistarla" ha sottolineato in chiusura lo stesso tennista italiano che ha ben rappresentato il nostro Paese nel torneo individuale maschile. Musetti ha dimostrato ancora una volta di essere all'apice del suo stato di forma e capace di potersela giocare a viso aperto contro tutti. In questo mese, oltre alla semifinale delle Olimpiadi era riuscito a centrare anche la semifinale di Wimbledon arrendendosi sempre a Djokovic.