Musetti sa di chi è la colpa della sconfitta contro Draper: lo urla forte al suo angolo “È colpa mia”, così Lorenzo Musetti al suo angolo nel match di Vienna perso contro Draper. Il tennista carrarino si è preso la responsabilità dei suoi errori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jack Draper si è confermato la bestia nera di Lorenzo Musetti. Terza vittoria nella semifinale di Vienna in altrettante partite nel circuito ATP tra i due 22enni separati nel ranking da una posizione. Brutto ko per il tennista italiano che nel finale del secondo set si è lasciato andare ad un sfogo in campo, assumendosi la responsabilità del suo rendimento deludente.

Lo sfogo di Musetti nella partita contro Draper, Lorenzo si prende le responsabilità a rete

”È colpa mia, è colpa mia!”. Questo ha urlato Musetti a rete dopo aver perso un punto nel game decisivo per sancire la vittoria del suo avversario. Ha guardato il suo angolo, prima di sfiorare la rete con la sua racchetta con un gesto di stizza, confermando il nervosismo per un match che sembrava potersi riaprire e che invece si è chiuso nel peggiore dei modi. Questo perché Lorenzo era riuscito a recuperare il break iniziale di Draper, e sembrava anche averne di più fisicamente del suo avversario. E invece sul 4-4, nuovo game di servizio perso malamente dal giocatore di Massa Carrara con Draper che ha chiuso poi sul punteggio di 6-4.

Brutta sconfitta per Musetti contro Draper a Vienna

Il grande rimpianto di Musetti è stato quello di non aver approfittato anche delle difficoltà fisiche di Draper che dopo un primo set dominato, ha pagato dazio a qualche problema. Spesso sulle gambe il britannico che poi prima di servire per il match ha richiesto l'intervento del fisioterapista accusando anche difficoltà a livello respiratorio e visivo. Peccato dunque per Musetti non essere riuscito a venire fuori da una situazione difficile dopo l'impresa di ieri di Zverev. Insomma una giornata storta confermata anche da diversi momenti di frustrazione di Lorenzo, che in un'occasione ha anche lanciato la racchetta con violenza sul cemento di Vienna.

Una giornata storta per gli italiani, visto che anche Lucia Bronzetti in semifinale a Guangzhou è stata sconfitta da Dolehide. 4 i match point sciupati dalla tennista azzurra, in una giornata davvero rocambolesca.