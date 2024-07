video suggerito

Musetti in campo si lamenta con l’organizzazione delle Olimpiadi: gli arriva subito del ghiaccio Lorenzo Musetti si lamenta con l’organizzazione durante il match contro Navone alle Olimpiadi di Parigi. Il tennista azzurro fa una richiesta: dopo un po’ gli arriva del ghiaccio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lorenzo Musetti passa il turno alle Olimpiadi di Parigi 2024 accedendo agli ottavi di finale del singolare di tennis. L'azzurro riesce a battere l'argentino Mariano Navone 7-6 6-3 in un'ora e 54 minuti al termine di una gara sicuramente molto combattuta. Il toscano ha però avuto la meglio anche se in campo il caldo ha messo a dura prova la pazienza di Musetti. Non tanto per il clima afoso che si respirava durante gli scambi, quanto per ciò che è accaduto successivamente durante una delle pause dell'incontro. Musetti tenta di bere ma qualcosa va storto.

Dalle immagini della partita si nota come a un certo punto Musetti inizi a lamentarsi. Si volta verso l'arbitro o qualche addetto al campo chiedendo spiegazioni. Motivo? Mentre beveva dalla sua borraccia azzurra si è reso conto che l'acqua era diventata a dir poco calda. Evidentemente non si trattava di una delle classiche borracce moderne capaci di mantenere fredda la temperatura dell'acqua. E così immediatamente, per cercare di trovare refrigerio in qualche modo, ha pensato bene di chiedere del ghiaccio da poter inserire proprio all'interno della borraccia.

Richiesta che è stata accolta. Musetti è rimasto in attesa fino a quando una donna è arrivata in campo con una scodella piena di cubetti di ghiaccio. A Musetti viene chiesta la quantità di ghiaccio desiderata. La donna con le proprie mani inserisce i cubetti all'interno della borraccia dell'azzurro che finalmente riesce poi a bersi un sorso d'acqua dissetante. Il caldo, chiaramente in questo periodo, è tanto ed è giusto che vengano prese le giuste precauzioni affinché si possa gareggiare con tutto i comfort possibili.

Leggi anche L'arbitro che ha negato la vittoria a Macchi è al centro di una brutta coincidenza alle Olimpiadi

Chi sfiderà Musetti agli ottavi nel singolare maschile di tennis alle Olimpiadi

Sui social in tanti si sono lamentati di questa condizione sottolineando come mantenere l'acqua fresca dovesse essere alla base dell'organizzazione. Musetti è poi rientrato in campo dopo questo curioso episodio e ha messo ko il suo avversario che di certo è stato un osso duro, tutt'altro che abbordabile. Le sue Olimpiadi dunque continueranno con la prossima sfida agli ottavi di finale dell'individuale maschile dopo il tabellone lo vedrà sfidarsi contro il 26enne statunitense Taylor Harry Fritz.