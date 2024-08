video suggerito

Musetti-Djokovic oggi alle Olimpiadi 2024: orario e dove vedere la partita di tennis in diretta TV e streaming Lorenzo Musetti e Novak Djokovic si affronteranno stasera nella seconda semifinale del torneo olimpico di tennis di Parigi 2024. L’incontro inizierà alle ore 19, diretta TV in chiaro su Rai2 e su Eurosport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti affronterà oggi nella semifinale del torneo olimpico di Parigi Novak Djokovic. La sfida è attesissima per mille motivi. La posta in palio è enorme. Musetti e Djokovic sono già in zona medaglia, ma vincendo avrebbero la certezza di prenderla e giocherebbero la finale contro il vincente di Alcaraz-Auger-Aliassime, l'altra semifinale. Musetti sta giocando in modo divino e spesso ha fatto soffrire Djokovic, nella sfida giocata due mesi fa al Roland Garros l'azzurro andò a un passo dal successo. L'incontro si giocherà alle ore 19 e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Rai 2 o RaiSport e su Eurosport, canale Discovery+ visibile anche da parte degli abbonati di Sky e DAZN.

Olimpiadi Parigi 2024, a che ora gioca Musetti oggi contro Djokovic: orario e programma

Gli organizzatori hanno scelto come prima semifinale quella tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime, penalizzando e non poco il canadese che a tarda serata ha chiuso il match di doppio misto e alle 13:30 sarà in campo sul Philippe Chatrier. Alle 19 invece si terrà la seconda semifinale, quella tra Novak Djokovic, testa di serie numero 1, e Lorenzo Musetti, che ha sconfitto Fritz e Zverev tra ottavi e quarti.

Dove vedere Musetti-Djokovic in diretta TV e streaming

La seconda semifinale del torneo olimpico maschile si potrà seguire in diretta televisiva in chiaro su Rai 2 o su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre) e su Eurosport, canale Discovery+ e dunque visibile per gli abbonati di Discovery, Sky e DAZN. Streaming possibile con Sky Go, NOW, DAZN, Discovery+ e RaiPlay.

I precedenti tra Musetti e Djokovic

Sette confronti diretti, un bilancio nettamente a favore di Djokovic: 6-1. Ma in realtà è un dato bugiardo. Perché il serbo ha faticato spesso e non poco contro il tennista toscano, che si è imposto sulla terra di Monte Carlo lo scorso anno. Al Roland Garros si sono sfidati due volte e ha sempre vinto Djokovic in cinque set, la prima volta era sotto di due set. Mentre lo scorso giugno Musetti andò avanti 2 set 1. Nella semifinale di Wimbledon Musetti perse 6-4 7-6 6-4.

Quando si gioca la finale di tennis alle Olimpiadi, il possibile avversario di Musetti

Lorenzo Musetti e Novak Djokovic giocheranno la semifinale del torneo di tennis delle Olimpiadi 2024. Chi vincerà domenica 4 agosto sfiderà il vincente dell'altra semifinale, quella tra Carlos Alcaraz, favoritissimo, e Felix Auger-Aliassime.