video suggerito

Musetti alle Olimpiadi vince anche il tifo ostile dei francesi: gesto orgoglioso alla telecamera Lorenzo Musetti vince la prima alle Olimpiadi di Parigi contro il francese Monfils e mostra con fierezza alle telecamere la bandiera italiana. Il gesto dell’azzurro arriva dopo il tifo ostile da parte degli avversari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

70 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lorenzo Musetti inizia alla grande le sue Olimpiadi di Parigi 2024 con una vittoria contro il francese Monfils 6-1 6-4 in un’ora e mezza. Musetti sfiderà ora Navone nel secondo turno. Una soddisfazione per il tennista azzurro che dopo il forfait di Sinner è diventato chiaramente l'azzurro da cui ci si aspetta di più in chiave medaglia. Non è stata però solo la vittoria in campo a rendere felice Musetti che al termine dell'incontro con Monfils è stato visto indicare con forza la bandiera italiana che aveva stampata sulla sua polo.

Musetti la mostra con fierezza prendendosi una rivincita contro chi fino a quel momento non stava avendo un bell'atteggiamento nei suoi confronti. Nel corso dell'incontro infatti il tifo dei sostenitori francesi è stato chiaramente per Monfils, e in alcuni casi è stato molto rumoroso. In alcuni frangenti diverse persone presenti allo stadio hanno abbozzato l’inno. Una sorta di provocazione nei confronti dell'azzurro che però ha reagito alla grande facendo parlare il campo mostrando con fierezza la bandiera italiana che aveva sul petto.

Musetti ha dominato il match contro Monfils

Musetti sapeva che non poteva e non doveva sbagliare da capitano degli italiani che porteranno in alto la bandiera tricolore nel tennis. Ha vinto una partita in 2 set senza quasi mai dover soffrire. Nel primo set infatti si è imposto rubando 2 volte il servizio al francese che si è mostrato nettamente inferiore come intensità e qualità di gioco. L'azzurro poi nel secondo set ha portato a casa la partita sfruttando la netta superiorità senza sprecare troppe energie. Musetti ha conquistato due volte il break, perso una volta.

Insomma, quanto basta per vincere la partita. E pensare che era appena arrivato a Parigi oggi dopo la sconfitta di ieri in finale nel torneo di Kitzbuhel ATP 250 contro Cerundolo in Croazia: "È stato davvero assurdo, ho preso il volo alle 8, sono arrivato alle 11 in hotel, un'ora per riposare, e venire qui scaldarmi 20 minuti – ha detto a Eurosport -. Ho giusto trovato le condizioni per scendere in campo".

Chi affronterà Musetti nel secondo turno alle Olimpiadi

Musetti tornerà in campo domani, nel doppio con Darderi. Per l'azzurro invece l'individuale lo vedrà invece sfidare Navone nel secondo turno. Musetti ha dimostrato di essersi sbloccato raggiungendo anche lui un livello molto alto. Vista l’assenza di Jannik Sinner ai Giochi Olimpici è chiaramente diventato lui il numero uno azzurro nel tennis. La semifinale a Wimbledon, persa contro Djokovic, sembra avergli dato ulteriori sicurezze e a queste Olimpiadi di certo non vuole recitare solo un ruolo da comparsa nonostante la presenza di tanti avversari di valore.