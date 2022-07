Mette qualcosa di misterioso nel bicchiere di un altro a Wimbledon: sconcerto in Inghilterra L’inquadratura verso le tribune del campo 3 descrive tutti i dettagli della scena. E per quanto la regia si focalizzi sul primo piano, in tv non è possibile scoprire cosa prende l’uomo seduto al centro e poi mette nella bevanda della persona seduta accanto.

A Wimbledon le telecamere sorprendono uno spettatore che mette qualcosa nel bicchiere di un suo vicino.

Cosa ha messo nel bicchiere? Cosa ha preso da quel borsello e poi aggiunto alla bevanda come fosse un pizzico di sale? L'immagine ripresa in diretta dalle telecamere della BBC ha destato la curiosità del pubblico che segue le vicende del torneo di Wimbledon.

Avviene tutto con estrema naturalezza, come se quel gesto fosse usuale. Non c'è reazione sorpresa da parte della persona ha il bicchiere davanti e vede il compagno di posto spolverare la bevanda con l'ingrediente segreto.

Due uomini (entrambi con occhiali da sole) e una donna (che siede alla loro sinistra) stanno chiacchierando amichevolmente. Sono seduti sulle tribune del campo 3 e assistono al match giocato da Liam Broady e Diego Schwartzman.

Lo spettatore che ha in mano una sorta di borsello estrae qualcosa e ne mette un pizzico nel bicchiere della persona accanto a lui.

Cosa c'è di strano? In apparenza nulla. I tre spettatori sorridono. Il tono della conversazione appare leggero, come si evince dalle espressioni del viso e dalla mimica. Chiacchierano e anche quel che accade poco dopo sembra la naturale conseguenza di quella situazione.

È in quel momento che gli obiettivi restano fissi su di loro. L'inquadratura ravvicinata descrive tutti i dettagli della scena. E per quanto la regia si focalizzi sul primo piano, in tv non è possibile scoprire cosa prende l'uomo seduto al centro.

Si vede che abbassa lo sguardo, cerca qualcosa. È una piccola tasca portatile, ha le dimensioni di una confezione di tabacco, di quelle che hanno la forma di una busta da lettera. La apre, rovista un po' all'interno, poi allunga la mano verso il calice e vi lascia cadere qualcosa sfregando le dita.

Il tabloid Daily Mail invita gli spettatori inquadrati nel video della BBC a contattare il giornale nel caso si riconoscessero.

La curiosità ha scatenato l'ironia dei social network. "Quando porti i tuoi avanzi di Glastonbury a Wimbledon", ha scritto in maniera allusiva e capziosa un utente in riferimento al festival musicale e di spettacolo che si tiene a Pilton, a una decina di chilometri da Glastonbury, nel Somerset. Qualcun altro, invece, ha tirato in ballo un'altra considerazione: "si vede che quell'incontro doveva essere di una noia mortale".

Ok ma cos'era quell'ingrediente speciale? Un altro ancora ha la soluzione: "Stava aggiungendo zucchero alla sua bevanda solo perché non era abbastanza dolce, qual è il problema". Prosit.