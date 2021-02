Daniil Medvedev è un genio, in Russia quando era un ragazzino ha frequentato una scuola per geni della matematica. E si sa il genio può anche essere abbinato alla sregolatezza. Il tennista numero 4 al mondo, che è uno dei favoriti per la vittoria finale, ha faticato più del previsto con Krajinovic e se l'è presa con il suo allenatore, che dopo averne sentite troppe se n'è andato dal campo. Alla fine tutto si è ricomposto. Cervara lo conosce bene e ha fatto pace con Medvedev, che lunedì se la vedrà con McDonald negli ottavi di finale.

Medvedev litiga in campo con il coach Cervara

Il peso delle responsabilità lo sente forte sulle spalle il vincitore delle ATP Finals, che ha chiuso il 2020 vincendo pure Bercy e ha iniziato il 2021 conquistando l'ATP Cup con la Russia e quando ha visto Krajinovic, giocatore non di prima fascia ma molto ostico rimontare, Medvedev si è arrabbiato in una Rod Laver Arena vuota, da oggi c‘è un altro lockdown a Melbourne, ed è andato su tutte le furie, quando ha capito che il quinto set era a un passo, e al suo allenatore, Gilles Cervara, ha detto:

Non riesco a sentirti, mi hai fatto diventare pazzo. Non riesco a sentirti, mi lasci giocare?

Cervara ha approfittato di un cambio di campo per alzarsi e andare via.

Medvedev passa agli ottavi degli Australian Open

Krajinovic ha portato a casa il quarto set ha sognato la rimonta d'annata, ma in realtà è stato battuto agilmente da Medvedev che dopo essersi calmato si è imposto con il punteggio di 6-3 6-3 4-6 3-6 6-0 e dopo 3 ore e 6 minuti ha conquistato il successo che lo ha portato agli ottavi di finale, prima vittoria in cinque set della carriera. Dopo la 17esima vittoria consecutiva Medvedev era felice e calmo e ha parlato anche del rapporto con il suo coach: "Gilles poco prima di andare via sapeva che avrei vinto la partita, quindi se n’è andato per lasciarmi più calmo".