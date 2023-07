Maestrelli legge i messaggi orrendi degli scommettitori dopo ogni sconfitta: è la piaga del tennis Il tennista pisano Francesco Maestrelli stanco dei messaggi beceri ricevuti per la sua sconfitta ha deciso di denunciare il tutto in modo forte per dare un segnale.

A cura di Marco Beltrami

Ancora una volta uno sportivo, e in particolare un tennista, è finito nel mirino del folle odio social. Stiamo parlando di Francesco Maestrelli, giovane giocatore italiano di belle speranze che occupa attualmente la 209a posizione del ranking ATP. Il 20enne pisano si è lasciato andare ad uno sfogo dal sapore della denuncia, dopo essere stato travolto da una serie di messaggi beceri e tremendi sul suo profilo Instagram.

Purtroppo non è la prima volta che un giocatore diventa vittima di insulti di ogni tipo da parte di utenti social. Spesso e volentieri in passato sono stati tanti i tennisti che hanno svelato l'oscuro dietro le quinte dei post-partita quando i loro profili diventano oggetto di commenti di ogni tipo, a seguito di sconfitte. L'ultimo caso è quello di Francesco Maestrelli, che come molti suoi colleghi non è rimasto in silenzio.

Questo ragazzone toscano che dopo la trafila giovanile e i buoni risultati a livello Challenger sta cercando di farsi strada anche nel circuito maggiore, pur passando sempre dalle qualificazioni. Il duttile tennista classe 2002 che attualmente occupa la 209a posizione, e lo scorso giugno si è alzato fino al 149° posto ATP, è reduce dal tentativo di ingresso nel main draw del torneo di Bastad in Svezia.

Maestrelli è stato sconfitto in tre set nelle qualificazioni da Dzumhur (ritiratosi poi nel turno successivo dopo essere rimasto in campo appena 3′), 6-4, 2-6, 7-6, rinunciando così alla prospettiva di entrare nel tabellone principale dell'evento. In un video su Instagram dopo il ko, il giocatore pisano ha letto alcuni dei tremendi messaggi che gli sono stati inviati nelle scorse ore: insulti, minacce, auguri di malattie per lui e per la sua famiglia.

Una carrellata vergognosa: "Stupido figlio di putt…", "Spero che tu prenda il peggiore cancro", "Ritardato testa di ca…", "Fo..iti stupido gay", "la più grande spazzatura mai vista", "Fo..uto bastardo, stupido idiota", "Spero che tua madre muoia, nel più grande dolore per il cancro" e così via. Insomma una vergogna senza fine, per Maestrelli che al termine di questa lettura ha voluto lanciare un messaggio, per sensibilizzare tutti su questo tipo di situazione di cui sono vittima tanti tennisti.

Queste le sue parole: "Ciao ragazzi sono Francesco Maestrelli è questo è quello che mi arriva ogni volta che perdo una partita da persone che probabilmente non sanno nemmeno chi sono, come sono fatto e tanto meno come gioco a tennis. Queste persone scommettono sui risultati delle mie partite e si permettono di scrivere tutto questo perché non hanno vinto le loro scommesse. Spero tanto che le cose cambino e niente… anche noi siamo delle persone oltre che degli sportivi. Ciao a tutti".