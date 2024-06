video suggerito

L’Italia del tennis alle Olimpiadi di Parigi, Sinner in doppio con Musetti: tutti i nomi Definiti i tennisti qualificati per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sugi stessi campi del Roland Garros, Jannik Sinner e Jasmine Paolini a caccia delle medaglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

Dopo lo straordinario Roland Garros disputato dall'Italia nelle scorse settimane, con tre finali raggiunte tra singolare e doppio, l'Italia proverà a ripetersi alle Olimpiadi di Parigi 2024. I tornei di tennis saranno in programma dal 27 luglio al 4 agosto, con dieci tennisti italiani ufficialmente qualificati per i Giochi, sei uomini e quattro donne. Tra questi, saranno ovviamente presenti il neo numero 1 al mondo Jannik Sinner, e la finalista del Roland Garros Jasmine Paolini.

Gli uomini alle Olimpiadi di Parigi 2024

Nel singolare maschile, saranno quattro gli azzurri impegnati: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, mentre nel doppio le due coppie selezionate dal Coni saranno formate da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, finalisti al Roland Garros, , mentre l'altra coppia sarà formata da Sinner e Musetti. È rimasto escluso invece Lorenzo Sonego, compagno di doppio in Davis di Sinner, che avrebbe avuto il ranking per qualificarsi, ma con troppi connazionali davanti a lui in classifica.

Le donne qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024

Sono tre le donne qualificate per il torneo di singolare femminile: Jasmine Paolini, numero 7 al mondo e finalista al Roland Garros, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. Sara Errani è per il momento esclusa dal torneo di singolare, ma potrà sperare di essere ripescata nel caso qualcuna delle atlete qualificate decida di rinunciare ai Giochi per partecipare ai tornei Wta in programma in contemporanea con le Olimpiadi. Errani invece sarà sicuramente impegnata nel doppio femminile in coppia con Paolini, dopo la finale conquistata al Roland Garros, mentre l'altra coppia impegnata sarà quella formata da Cocciaretto e Bronzetti.

Le iscrizioni italiane alle Olimpiadi

Singolare maschile: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi

Doppio maschile: Simone Bolelli- Andrea Vavassori, Jannik Sinner- Lorenzo Musetti

Singolare femminile: Jasime Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti

Doppio femminile: Jasmine Paolini- Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto- Lucia Bronzetti