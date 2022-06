A Wimbledon ci sarà un’astuta tennista russa: ha aggirato il divieto cambiando nazionalità Natela Dzalamidze ha aggirato il divieto di partecipazione a Wimbledon inflitto ai russi e ha cambiato la sua nazionalità prima dell’inizio del prestigioso torneo.

A cura di Vito Lamorte

Una tennista russa ha aggirato il divieto di partecipare a Wimbledon e ha cambiato la sua nazionalità diventando georgiana prima dell'inizio del prestigioso torneo. Natela Dzalamidze, numero 44 al mondo, gareggerà nel doppio femminile con la serba Aleksandra Krunic dopo che le autorità sportive hanno approvato il cambio di passaporto in tempo per la scadenza dell'iscrizione della scorsa settimana. Non si sa quando la sua domanda sia stata presentata per la prima volta, ma gli addetti ai lavori hanno detto al tabloid britannico The Times che tutto era stato fatto secondo i requisiti necessari.

L'All England Club aveva annunciato il 20 aprile che tutte le iscrizioni dalla Russia e dalla Bielorussia sarebbero state respinte quest'anno a causa dell'invasione dell'Ucraina fa parte dell'esercito russo, affermando che "sarebbe stato inaccettabile per il regime russo trarre vantaggio dal coinvolgimento di giocatori russi o bielorussi nel torneo".

Alcuni funzionari erano molto preoccupati per l'eventualità della consegna del trofeo ad un tennista russo o bielorusso da parte della duchessa di Cambridge o del patron dell'All England Club.

Un portavoce dell'All England Club ha fatto sapere che il cambio di nazionalità di Dzalamidze è stato verificato attraverso la Women's Tennis Association (WTA) e la International Tennis Federation (ITF) e non è nella posizione di impedire alla tennista di partecipare al torneo. "La nazionalità dei giocatori, definita come la bandiera sotto la quale giocano negli eventi professionistici, è un processo concordato che è regolato dai tour e dall'ITF": queste sono le parole del portavoce.

Dzalamidze è nata a Mosca il 27 febbraio 1993 e, nonostante sia il suo nome che il cognome sono di origine georgiana, non è chiaro quale sia il suo esatto legame familiare con la Georgia. Gareggerà nel doppio femminile e gli verrà garantito un premio in denaro di almeno 6.250. sterline, che salirebbe a 270.000 sterline se lei e Krunic dovessero vincere il torneo. È possibile che possa entrare anche nel doppio misto, che offre un assegno di 1.875 sterline per il primo turno e 62.000 in caso di vittoria.

All'Open di Francia del mese scorso, Dzalamidze ha gareggiato come atleta neutrale insieme alla sua connazionale Kamilla Rakhimova e ha perso al primo turno. Dall'inizio di marzo russi e bielorussi stanno scendendo in campo senza alcun riferimento alla loro nazionalità. Per Natela Dzalamidze sarà la terza volta a Wimbledon.