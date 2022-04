La svolta porno dell’ex tennista che sbarca su OnlyFans: “Sono nel fiore degli anni” Ashley Harkleroad ha deciso di darsi al porno dopo aver lasciato per sempre il mondo della racchetta. Ora tutti potranno vedere, dietro pagamento di un abbonamento, i suoi video hot.

A cura di Marco Beltrami

Ashley Harkleroad

Dopo aver dedicato la prima parte della sua vita allo sport e in particolare al tennis, Ashley Harkleroad ha optato per una svolta davvero curiosa. L'ex giocatrice, capace di scalare il ranking WTA issandosi fino alla 39a posizione, si è dedicata alla pornografia. Non è la prima volta che la statunitense sorprende tutti, considerando il fatto che nel 2008 decise di accettare di apparire sulla copertina della celebre rivista erotica Playboy, una situazione che fece molto rumore.

Una conversione dunque inaspettata per la classe 1985 che si è ritirata dal mondo del tennis nel 2012. Ashley è diventata professionista nel 2000 e si è tolta diverse soddisfazioni pur non riuscendo a vincere nemmeno un torneo nel circuito WTA (al contrario delle affermazioni nel circuito minore ITF) fermandosi sempre ai primi turni negli appuntamenti dello Slam. L’unica occasione per trionfare è arrivata nel torneo di Auckland in cui venne sconfitta dalla Daniilidou. Fiore all’occhiello della sua carriera sono i successi contro la Hantuchova, la Bovina e la Shaughnessy, tre top 20 nell’anno di grazia 2003. Il suo best ranking è stato il 39° posto. Dopo due gravidanze e un tentativo di rientro nel 2010, Ashley ha appeso la racchetta al chiodo.

Ahley Harkleroad in occasione di un torneo

Nel 2008 ha accettato di posare per un servizio fotografico per Playboy diventando la prima tennista a farlo. Dopo quell'esperienza, la Harkleroad si è dedicata con maggiore impegno a valorizzare la sua immagine, diventando poi anche con l'avvento dei social, una fashion blogger e influencer. Tante colleghe hanno applaudito alla sua scelta, in primis Serena Williams che l'ha definita all'epoca "forte" per la sua scelta coraggiosa di buttarsi in un'altra avventura extra-campo.

E oggi Ashley Harkleroad ora ha nuovamente stupito tutti, dandosi al porno e approdando sulla piattaforma OnlyFans, sito web che offre un servizio di intrattenimento tramite abbonamento. L'ex tennista ora rientra tra i creatori di contenuti che possono guadagnare denaro dagli utenti che s'iscrivono ai loro canali. Nel caso specifico basta pagare un abbonamento di 9.99 dollari per accedere ai video hot della 36enne.

Nella biografia inserita da Ashley per pubblicizzare il suo canale si legge: "Sono la prima tennista professionista in assoluto ad essere sulla copertina di Playboy e ora su Onlyfans! Qui per goderti la libertà di espressione, questo è il tuo pass per il backstage. Sono sportiva, carina, giocosa e divertente! Sono nel fiore degli anni… ascoltami ruggire. Sono tornata ed è meglio che mai".