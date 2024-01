La Sabalenka si scusa per aver vinto l’Australian Open: registra un video per i cinesi Aryna Sabalenka si è sentita in dovere di registrare un video di scuse per il miliardo di tifosi cinesi delusi dalla sua vittoria su Zheng Qinwen nella finale dell’Australian Open femminile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il giorno prima del trionfo di Jannik Sinner all'Australian Open, il torneo di singolare femminile a Melbourne è stato vinto da Aryna Sabalenka, che ha bissato il successo dello scorso anno. Quella della 25enne bielorussa – che ha gareggiato senza bandiera per le ripercussioni della guerra in Ucraina – è stata una marcia simile a quella di un bulldozer, visto che non ha perso neanche un set, schiantando in finale la cinese Zheng Qinwen. Una mazzata per i tantissimi tifosi della 21enne di Shiyan, considerando che la popolazione della Cina va verso il miliardo e mezzo di persone. Allora la Sabalenka si è sentita in dovere di registrare addirittura un video di scuse da pubblicare su Weibo, il social network più diffuso in Cina.

"Ciao ragazzi, eccomi qui con il trofeo. Mi dispiace così tanto, mi dispiace così tanto… so che sostenete tutti Qinwen, lo capisco – ha detto Aryna, evidentemente volendo tenersi buono l'enorme bacino di tifosi cinesi – Comunque grazie mille per tutto il supporto, adoro giocare in Cina , spero di tornare quest'anno in Cina. Grazie mille e a presto", ha concluso, mandando un bacio ai suoi sostenitori in Estremo Oriente.

La finale con la Zheng non è stata diversa da tutto il torneo: la statuaria Sabalenka ha preso a pallate anche la cinese, chiudendo la pratica col punteggio di 6-3/6-2 in meno di un'ora e 20 minuti. Adesso la numero 2 al mondo vede da molto vicino il primato della classifica WTA che è nelle mani di Iga Swiatek.

Aryna Sabalenka col trofeo dell'Australian Open

Nel discorso sul campo dopo la vittoria, la bielorussa ha mandato una dedica commovente alla sua famiglia: "Vi amo così tanto… tutto quello che sto facendo, lo sto facendo per voi". Ha poi ringraziato tutto il suo team presente sugli spalti della Rod Laver Arena: "Siete sempre al mio fianco a prescindere da tutto, senza di voi non sarei qui. Grazie per tutto quello che fate per me. Ma senza di me non sareste così bravi", ha aggiunto ridendo. Ed effettivamente allenare una campionessa come Aryna deve essere molto gratificante.