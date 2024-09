video suggerito

La frase sussurrata a Sinner mentre gli davano l’assegno da 3,2 milioni: “L’ho fatto solo per te” La dirigente della banca che ha consegnato a Sinner l’assegno per il vincitore degli US Open lo ha spiazzato sfoderando un look in suo onore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner è riuscito a conquistare tutti anche durante gli US Open. Il pubblico americano ha ovviamente tifato per il padrone di casa Fritz, ma ha mostrato grande rispetto per il numero uno al mondo che dal canto suo non ha potuto che far altro che ringraziare al termine della finale vinta in tre set. Un'altra dimostrazione di quanto il tennista azzurro sia amato e stimato è arrivata al momento della consegna in mondovisione del premio in denaro, con l'addetta che ha rivelato di essersi vestita di color arancione in suo onore.

Sinner riceve il premio in denaro per gli US Open, e viene spiazzato dalla battuta della funzionaria

Il vincitore dello Slam americano infatti ha ricevuto la busta con l'assegno da 3.6 milioni di dollari (ovvero 3.2 milioni di euro), direttamente dalle mani di una dirigente della JP Morgan Chase Bank, banca nazionale americana con sede a New York City, che è anche una dei principali sponsor degli US Open. La funzionaria si è innanzitutto complimentata con Jannik Sinner per la vittoria, e poi gli ha sussurrato "mi sono vestita di arancione solo per te". Parole che hanno strappato il sorriso al tennista, che un po' frastornato non aveva fatto caso all'outfit orange.

Un'ulteriore dimostrazione di quanto questo ragazzo sia amato, e apprezzato. D'altronde nelle due settimane newyorchesi, non sono stati solo i tifosi italiani a sfoderare spesso e volentieri il "color carota" in suo onore visto che spesso anche il pubblico di fede americana si è schierato dalla sua parte, apprezzando non solo il suo tennis ma anche il suo essere sempre disponibile e corretto.

Leggi anche Sinner leggendario trionfa anche agli US Open! Finale dominata contro Fritz nella bolgia americana

Quanto ha vinto Sinner agli US Open e quanti soldi ha guadagnato in carriera

Insomma, una serata perfetta per Sinner anche dal punto economico alla luce del ricco premio messo in cascina. 3.2 milioni di euro per il giocatore azzurro, che vede crescere e non poco il suo prize money: in questa stagione infatti, ha guadagnato complessivamente dai tornei la bellezza di 9.545.392,22 euro. Considerando invece la sua intera carriera Jannik può contare su un bottino complessivo di 25 circa milioni di euro. A questo poi bisogna aggiungere i proventi legati agli sponsor che gli permettono senza dubbio di essere uno degli sportivi più pagati del momento.