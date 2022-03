La bielorussa Azarenka scoppia improvvisamente in lacrime a Indian Wells: “Mi dispiace tanto” Momento drammatico stanotte sul centrale di Indian Wells: l’ex numero uno al mondo Victoria Azarenka è scoppiata a piangere all’improvviso.

A cura di Paolo Fiorenza

Victoria Azarenka non ce l'ha fatta ed è crollata improvvisamente – senza che ci fosse stata alcuna avvisaglia né malessere – nel corso del secondo set del match che a Indian Wells la vedeva opposta nei sedicesimi alla russa naturalizzata kazaka Elena Rybakina. Dopo aver perso il primo parziale per 6-3, la tennista bielorussa – ex numero uno del mondo ed attuale 15sima del ranking – si è bloccata mentre era al servizio sul 2-2 nel secondo set.

La 32enne ha provato nuovamente a servire ma non ci è riuscita: si è portata una mano sul viso e si è accovacciata scoppiando a piangere, appoggiandosi alla racchetta. A quel punto il giudice di sedia le si è avvicinato per chiederle se avesse bisogno di aiuto. "Mi dispiace, mi dispiace tanto", ha risposto più volte la finalista dello scorso anno, due volte campionessa degli Australian Open nella sua carriera.

Victoria Azarenka in lacrime a Indian Wells

Dopo qualche minuto di pausa, la Azarenka ha ripreso a giocare, riuscendo a tenere il servizio tra gli applausi del pubblico del centrale, che ha cercato di rincuorarla. Il break decisivo tuttavia è arrivato al settimo gioco e la Rybakina – numero 20 in classifica – si è aggiudicata anche il secondo set, qualificandosi per gli ottavi di finale del torneo WTA 1000 californiano, dove affronterà la svizzera Viktorija Golubic, che ha battuto la nostra Jasmine Paolini al tie-break del terzo set, dopo che l'azzurra aveva servito due volte per il match.

Inevitabilmente il crollo di Victoria Azarenka e quella reiterata frase "mi dispiace" hanno fatto pensare al carico emotivo che la bielorussa si porta addosso per le tragiche vicende della guerra tra Russia ed Ucraina, dove il suo Paese è dichiaratamente alleato di Putin. A Indian Wells la tennista ha gareggiato da apolide, senza nazionalità né bandiera accostate al suo nome, in conseguenza della decisione di ATP e WTA di consentire alle tenniste ed ai tennisti russi e bielorussi di competere nei singoli tornei – ma non nelle competizioni a squadre – a patto di non rappresentare il loro Paese.

Il crollo improvviso della Azarenka nel match contro la Rybakina

Nel dopo partita la Azarenka ha avuto parole che spiegano bene il peso che ha sul cuore, esprimendo una posizione chiaramente pacifista: "Una cosa che manca nel mondo è la compassione reciproca, l'empatia. È qualcosa che sento di poter offrire. Spero che altri inizino a metterlo in atto perché siamo tutti esseri umani. È la cosa più importante, prendersi cura di ciascuno. Ecco di cosa parla la vita. So che a volte è un pio desiderio, ma penso che le fondamenta dell'umanità non dovrebbero essere perse in nessun conflitto. La violenza non è mai giustificata in ogni caso, non sarà mai nei miei occhi. Spero che possiamo crescere di più per evitare che accadano situazioni e conflitti nel mondo".