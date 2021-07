Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Diceva grosso modo così uno slogan pubblicitario di tanti anni fa, che chi ha qualche annetto sulle spalle ricorda sicuramente. Quello slogan calza a pennello per Nick Kyrgios che è tornato a giocare per la prima volta dopo il lockdown di un anno fa un torneo al di fuori dell'Australia, ed è tornato solo per Wimbledon. Da novello Cincinnato Kyrgios è sceso in campo e ha superato due turni anche complicati, contro Humbert e Mager, e oggi è impegnato nella sfida con Auger-Aliassime, uno dei tanti giovani rampanti. Ma prima di iniziare il match, quando era già sceso in campo, l'australiano si è accorto di aver dimenticato le scarpe. Il match ovviamente non poteva cominciare. Una giudice di linea è andata negli spogliatoi e gli ha portato un paio di scarpe.

(in aggiornamento)