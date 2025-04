Kostyuk vince a Madrid contro Raducanu e festeggia portando sul campo il suo cagnolino

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Marta Kostyuk si è qualificata per il terzo turno del torneo di Madrid, uno dei principali appuntamenti della stagione sulla terra battuta. La giocatrice ucraina, che continua la sua cresciuta, ha battuto in tre set la britannica Emma Raducanu con il punteggio di 6-4 2-6 6-2. Dopo aver vinto la tennista ha portato sul campo il suo cane e gli applausi si sono triplicati.

Kostyuk batte Raducanu a Madrid

Kostyuk era favorita contro Raducanu ed ha confermato il pronostico imponendosi in tre set. Raducanu esce ancora molto presto da un torneo importante. La tennista ucraina ora sfiderà la russa Kudermetova, in un match che ha contenuti che vanno oltre il tennis. La numero 24 WTA giocherà da favorita contro Kudermetova, che ha beneficiato del varco lasciato in tabellone da Paula Badosa, che ha dato forfait.

La copertina dell'incontro il cagnolino di Kostyuk, che dopo aver ottenuto il successo ha deciso di prenderlo e portarlo in campo. Un modo quasi inedito di festeggiare, solo Danielle Collins probabilmente ha fatto una cosa del genere. Cagnolino, sempre presente alle partite dell'ucraina, che viene preso in braccio, prima di essere accarezzato con affetto e posato sulla panchina, dove pare leggermente spaesato, seppur comodo, in attesa della tennista, poi di nuovo in braccio e via tra gli applausi. Davvero bello.

Il tabellone di Madrid di Marta Kostyuk

Ora per Kostyuk il tabellone ha prospettive eccellenti. Perché oltre a Badosa è fuori anche l'altra testa di serie principale del suo spicchio di tabellone, la cinese Zheng. Ciò significa che Kostyuk è la tennista con la miglior classifica del suo pezzettino di tabellone: i quarti contro la numero 1 Sabalenka sono a questo punto l'obiettivo.