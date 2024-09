video suggerito

Il video di Sinner con Anna Kalinskaya: c’è amore a New York, ma il polso di Jannik preoccupa Un video mostra Jannik Sinner assieme alla fidanzata Anna Kalinskaya dopo la semifinale dello US Open vinta contro Draper: tanta serenità, ma anche un po’ di preoccupazione per le condizioni del polso sinistro del campione azzurro, sul quale c’è ghiaccio. In finale Sinner affronterà domenica lo statunitense Fritz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner si è qualificato venerdì per la finale dello US Open di tennis, primo italiano nella storia a riuscirci. Il campione azzurro affronterà domenica, nella sera italiana, il 26enne americano Taylor Fritz, numero 12 al mondo, che nella seconda semifinale ha battuto in cinque set il connazionale Frances Tiafoe. Sinner sarà ovviamente favorito del match, come lo era contro Jack Draper, che ha superato in tre set, con battaglia nei primi due e crollo del britannico nel terzo parziale (7-5/7-6/6-2). Ma l'altoatesino dovrà verificare per bene le condizioni del suo polso, che ha avuto un problema in seguito ad una caduta nel match con Draper: in un video successivo all'incontro si vede Jannik fare cyclette defatigante con del ghiaccio sul polso, mentre scherza con la sua fidanzata Anna Kalinskaya.

Il video di Jannik Sinner con Anna Kalinskaya: tanta serenità

Le immagini filmate nel ventre dell'impianto di Flushing Meadows a New York restituiscono l'amore di due ragazzi il cui tratto comune appare la semplicità: mai come in questo momento – dopo la tempesta del caso doping, da cui peraltro è uscito completamente innocente – Sinner ha bisogno di una nuvola di sentimenti in cui sentirsi sicuro, per lasciarsi alle spalle i pensieri bui e le cattiverie di haters e taluni colleghi, in primis il ‘nemico' Kyrgios. Affetti veri e puliti, come la sua famiglia, il suo staff (nel video si vede anche il coach Simone Vagnozzi) e la compagna Anna, che sorride e lo guarda innamorata.

Anche contro Draper, così come era accaduto in occasione del quarto di finale contro Medvedev, la 25enne tennista russa era in tribuna nel box di Sinner per sostenere il suo fidanzato: un ritorno – dopo le assenze nei primi turni – che aveva fatto dire a qualcuno di un ‘riavvicinamento' tra i due, dopo una presunta rottura. Tutto smentito, anzi in Russia sostengono che il momentaneo ‘defollow' di Jannik da parte di Anna su Instagram non era altro che una trollata per prendersi gioco degli haters.

Leggi anche Errani e Vavassori vincono il doppio misto agli US Open e fanno la storia del tennis italiano

Il problema al polso di Sinner: "Vediamo domani come sarà a freddo"

Se tra i due le cose vanno dunque a gonfie vele, desta qualche preoccupazione il polso sinistro del numero uno al mondo, che si è infortunato durante un punto vinto in maniera incredibile contro Draper: Sinner era scivolato e nel cadere si era appoggiato al polso, avendo poi bisogno dell'intervento del fisioterapista per risistemarlo. Il 23enne di San Candido è poi riuscito a concludere l'incontro senza problemi ulteriori.

Interpellato sulla questione nel dopo match, Sinner si è mostrato cauto, aspettando di vedere le condizioni del suo polso a freddo: "Il fisioterapista è riuscito a sbloccarlo molto rapidamente in campo. Il dolore è scomparso mentre giocavo, il che è positivo. Vediamo cosa succederà domani quando sarà freddo. Sarà diverso. Spero che non ci sia nulla di cui preoccuparsi. Sono abbastanza rilassato perché se è qualcosa di serio, lo senti subito un po' di più. Vedremo cosa succede".

Sinner ha un vantaggio abissale nella classifica mondiale

Appuntamento dunque a domenica sera per la finale dello US Open contro Taylor Fritz: Sinner proverà a piazzare la clamorosa doppietta dopo la vittoria di inizio anno nell'Australian Open. Intanto il suo vantaggio nella classifica mondiale è diventato abissale: già ora è di 3405 punti sul secondo Zverev, che diventeranno 4105 in caso di successo in finale. Poco dietro il tedesco c'è Alcaraz, mentre Djokovic ora è ben 5000 punti dietro Jannik.