video suggerito

Quando si gioca la finale degli US Open 2024, data e orario italiano della partita di tennis La finale degli US Open si disputerà domenica 8 settembre all’Arthur Ashe Stade di New York. In campo scenderanno uno tra Jannik Sinner e Jack Draper e il vincitore dell’altra semifinale nel derby tutto americano tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe. Qui tutte le informazioni su orario e dove vedere in diretta tv e in streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La finale degli US Open si disputerà domenica 8 settembre all'Arthur Ashe Stade di New York. Atto conclusivo dell'edizione 2024 dello Slam statunitense che sin dall'inizio del torneo ha riservato diverse sorprese. Dall'eliminazione di Carlos Alcaraz contro Botic van de Zandschulp, numero 74 del ranking, al secondo turno, passando per quella di Novak Djokovic contro Alexei Popyrin fino all'uscita di scena di Lorenzo Musetti. In pratica tutto il podio olimpico di Parigi 2024 nel singolare maschile di tennis non è riuscito a superare i primissimi turni degli US Open.

Nella finale di New York dunque in campo ci sarà il vincitore della sfida in semifinale tra Sinner e Draper, in programma stasera alle 21:00, e uno tra i due americani Fritz e Tiafoe che si daranno battaglia a seguire nell'altra semifinale in un derby tutto a stelle e strisce. Per il tennista altoatesino numero 1 del ranking la possibilità di conquistare il suo secondo Slam in carriera dopo il successo ottenuto agli Australian Open lo scorso mese di gennaio. Qui tutte le informazioni su orario e dove vedere in diretta tv e in streaming la finale degli US Open 2024.

Finale US Open 2024, quando si gioca: la data e l’orario della partita di tennis

L'atto conclusivo degli US Open 2024 si giocherà domenica 8 settembre all'Arthur Ashe Stade di New York. L'orario della sfida è ancora da definire ma verosimilmente la finale si dovrebbe disputare in uno dei due slot orari: alle 21 o non prima dell'una di notte italiana.

Leggi anche Errani e Vavassori vincono il doppio misto agli US Open e fanno la storia del tennis italiano

Dove vedere la finale degli US Open in TV e streaming

La finale degli US Open 2024 sarà visibile in diretta tv per tutti i tifosi e appassionati di tennis in chiaro su Supertennis, ma anche su Sky, collegandosi ai canali 201 e 203. La diretta streaming è invece disponibile sia attraverso il sito di Supertennis, SuperTenniX, ma anche per tutti gli abbonati sull'app di Sky Go e NOW.

Chi gioca la finale del torneo di tennis: i finalisti degli US Open 2024

In campo nella finale del torneo di tennis valida per gli US Open 2024 scenderanno uno tra Jannik Sinner e Jack Draper e il vincitore dell'altra semifinale nel derby tutto americano tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe.