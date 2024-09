video suggerito

Sinner si fa male contro Draper, dal box dell'inglese arriva subito un messaggio: è puro cinismo Durante la semifinale degli US Open 2024 contro Draper Jannik Sinner è stato protagonista di una caduta che gli ha causato un piccolo infortunio al polso: un evento che ha fatto venire subito fuori tutto il cinismo del box dell'avversario che ha subito mandato un messaggio al tennista britannico per sfruttare la cosa a suo vantaggio.

A cura di Michele Mazzeo

Come ci si aspettava per Jannik Sinner la semifinale degli US Open 2024 contro Jack Draper nascondeva delle insidie, su tutte quella che dall'alto del suo numero uno in classifica potesse sottovalutare l'impegno. Cosa che l'altoatesino fin dal primo combattutissimo set non ha fatto tenendo sempre alto il ritmo del suo gioco e sfruttando le poche occasioni concesse dall'avversario.

Nel secondo set, anche questo vissuto sul filo dell'equilibrio, alle difficoltà di cui sopra per il tennista azzurro si è aggiunto anche un piccolo problema al polso sinistro, frutto della caduta nel corso del nono gioco in un punto pazzesco che lo ha visto scivolare, finire a terra sbattendo proprio con il polso sinistro, rialzarsi e chiudere la faccenda con un poderoso dritto incrociato.

Un piccolo problema per il quale Jannik Sinner ha avuto bisogno dell'intervento del fisioterapista prima di rientrare in campo. E proprio in quel momento è arrivato l'esempio di quanta strategia e quanto cinismo ci sia durante un match di tennis, ancora di più se si tratta di una semifinale di un torneo dello Slam. Dall'angolo del tennista britannico infatti, già da quando l'italiano era ancora sotto le cure del fisioterapista, hanno infatti urlato più volte a Draper: "Gioca sul rovescio, gioca sul rovescio". Evidente infatti che gli allenatori del 22enne di Sutton volessero sfruttare a proprio vantaggio l'infortunio, seppur piccolo, occorso al numero uno del mondo che, come è noto, utilizza anche il polso sinistro per effettuare il suo ormai celebre rovescio bimane.

Seppur di certo non è stato un gesto di grande signorilità da parte del team che accompagnava Jack Draper durante quella che è senza ombra di dubbio la partita più importante della sua carriera tra quelle disputate finora, non si tratta comunque di una mossa anti-sportiva o addirittura scorretta. Ma soltanto la prova più evidente di come per cercare di battere un avversario di gran lunga più forte si debba tentare di sfruttare ogni tipo di vantaggio, restando sempre all'interno delle regole e della sportività, che questo volontariamente o involontariamente ti concede.

Purtroppo per Draper, che tra l'altro poco dopo è stato lui a fare i conti con un problema fisico che lo ha portato a vomitare in campo, e il suo angolo la cinica tattica consigliata in quell'occasione non è servita a cambiare l'inerzia di un match che Jannik Sinner ha poi portato a casa imponendosi al tie-break in quel secondo set e, molto più agevolmente, con un netto 6-2, nel terzo e ultimo parziale staccando il pass per la finale degli US Open 2024.